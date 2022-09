Škoda Auto nahromadila přes dvacet tisíc nedokončených aut. Výroba trpí také v Asii a USA | E15.cz

„Mezi kritické díly patří bateriové moduly, elektrické posilovače brzd, bateriové vany nebo pohony a hlavy kol. Aktuálně máme přes dvacet tisíc nedokončených vozů,“ uvádí mluvčí mladoboleslavské automobilky Martina Špittová.

Z oněch dvaceti tisíc je přibližně 1300 vlajkových elektromobilů Enyaq. Nové vozy se tak znovu hromadí na odstavných plochách poté, co Škoda už dříve stlačila jejich „postcovidové“ množství na minimum. V nejkritičtějších fázích loňského roku se množství nedokončených aut blížilo padesáti tisícům.

Neschopnost dokončovat výrobu aut včas má navíc negativní vliv na cash-flow výrobce, jelikož se prodlužuje doba mezi vložením peněz do výroby a prodejem vozu. „Z důvodu přetrvávajících problémů v dodavatelském řetězci výrobní plán operativně aktualizujeme,“ dodává Špittová.

Odboráři automobilky ve svém týdeníku uvedli, že se Škoda potýká s odstávkami ve výrobě motorů i baterií. Řada výrobních směn se musí nadále rušit, ale i tak se firma potýká s nedostatkem personálu. Situaci částečně řeší tak, že některé nedodělané vozy dopravuje rovnou do zemí, kde je prodává. Zkompletují se tak až u místních importérů.

Jinde mají ale vážnější potíže. Kvůli problémům se zásobováním omezí výrobu i japonské automobilky Honda a Toyota, uvedla agentura Reuters. Toyota, z hlediska odbytu největší automobilka světa, od října sníží globálně výrobu o sto tisíc aut měsíčně na zhruba osm set tisíc. Honda ztlumí produkci v Japonsku až o čtyřicet procent.

S propady se potýká i trh ve Spojených státech. Zatímco v roce 2019 Američané pátým rokem v řadě zvýšili množství pořízených nových aut na více než sedmnáct milionů, letos nakoupí jen kolem 13,3 milionu vozů.

Pokles nastává navzdory silné poptávce, které evidentně nevadí ani meziroční zdražení průměrného nového auta o jedenáct procent na více než 48 tisíc dolarů, přibližně 1,2 milionu korun. Důvodem je nedostatek polovodičů na trhu. Analytická společnost AutoForecast Solutions odhadla, že výrobci kvůli zmíněným překážkám letos globálně zaostanou za výrobními plány o 3,23 milionu vozů.

„Jsme velmi opatrní, dodávky dílů jsou totiž zcela nestabilní. Nejrizikověji vnímáme dodávky polovodičů. Termíny se neustále posouvají. O reálné schopnosti dál vyrábět pak rozhoduje stav zásob,“ vysvětluje mluvčí nošovického závodu Hyundai Petr Michník. V létě automobilka odstavovala nanejvýš stovky nedokončených vozů, aktuálně tento problém nemá, tvrdí Michník.

„Co vyrobíme, jde rovnou k zákazníkům, nejistot ve výrobě je ale stále mnoho,“ dodává Michník s tím, že letos mají „Nošovice“ vyrobit přes 321 tisíc vozů. S neobvyklou komplikací se jediný závod jihokorejské automobilky v Evropské unii potýkal letos v červenci. Kolem výrobních hal se nahromadilo přes devět tisíc nových aut, které sice byly dokončené, k zákazníkům na evropských trzích je ale neměl kdo odvézt. Důvodem byly železniční výluky a nedostatek řidičů kamionů.

Zásadní narušení logistiky ostatně přetrvávají i nyní. Ne v Nošovicích, ale ve světových přístavech, jak upozornila agentura Bloomberg. Lodí, na jejichž palubách se přepravují tisíce nových vozů, je nedostatek. Ceny za parkovací místa a zisky lodních dopravců se tak vyšplhaly na rekordně vysokou úroveň.

Podle údajů společnosti Clarkson Research Services, jež je součástí největšího světového rejdařství, se výdělky provozovatelů nákladních plavidel, která přepravují auta a průmyslové stroje po celém světě, vyšplhaly na přibližně 80 tisíc dolarů denně, což je nejvyšší hodnota přinejmenším od roku 2000. Maximální denní zisk mezi roky 2010 a 2020 přitom činil přibližně 26 tisíc dolarů. I vyšší ceny přeprav, a to i těch po silnici či železnici, se tak propisují do zdražování nových vozů.

„Důsledkem je, že začíná převažovat pokles poptávky, a to kvůli nastupující recesi a rostoucím cenám energií,“ upozorňuje analytik společnosti Deloitte David Marek. To potvrzují statistiky Evropského sdružení výrobců automobilů.

Prodej nových osobních vozidel, kterých si zákazníci pořídili téměř šest milionů, za osm měsíců letošního roku zaostává za loňskými čísly téměř o dvanáct procent. Meziroční propad prodejů Škody v prvním pololetí dosáhl dokonce třiceti procent. Automobilka dodala zákazníkům přes 360 tisíc vozů.

Propadům prodejů čelí automobilky v době, kdy se jim prodražují účty za elektřinu a plyn. Koncern Volkswagen už například pohrozil, že by mohl přesunout část výroby z Německa a východní Evropy jinam.

„Je to jak apel na vlády, aby situaci řešily lépe a s ohledem na firmy, tak i výstraha, že pro společnosti typu Volkswagenu skutečně není problém přesunout část výroby. Přesun montáže volkswagenů a škodovek z Německa a Česka do Španělska, kde jsou levnější energie, by dokonce ani nemusel znamenat velké náklady,“ dodává Marek. Svaz průmyslu a dopravy upozornil, že hlavní dopady drahých energií Česko teprve pocítí, neboť osmdesát procent firem nemá zafixované ceny energií na příští rok.

Kromě zastropování ceny elektřiny a plynu a pomoci některým průmyslovým firmám vláda diskutuje se zástupci firem také o možném obnovení kurzarbeitu, uvádí hlavní ekonomka Raiffeisenbank a poradkyně kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) Helena Horská: „Pro případ náhlého a prudkého poklesu zakázek se o tom můžeme bavit. Rozpočet ale nemá kapacitu na to, aby kompenzoval výpadky zisků.“ Možné opatření by mělo podle ekonomky pomoci překonat šok, ale nebránit změně struktury ekonomiky.