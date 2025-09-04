Škoda Auto se má co učit od Volkswagenu víc než Volkswagen od nás, říká šéf české automobilky
Mladoboleslavské automobilce se v posledních měsících daří skvěle, ale míří ještě výš. Do konce desetiletí se chce Škoda Auto držet mezi třemi největšími výrobci v Evropě a překonávat hranici jednoho milionu vozidel ročně. Dopomoci jí k tomu má mimo jiné model Octavia ve verzi plug-in hybrid, který po letech znovu zařadí do nabídky. V rozhovoru pro německý list Automobilwoche to řekl předseda představenstva Škody Klaus Zellmer.
Klíčovým faktorem, od kterého se odvíjí nabídka produktů automobilek na starém kontinentu, jsou zpřísňující se emisní normy Evropské unie. Stejně jako další značky i Škoda proto postupně rozšiřuje nabídku čistě elektrických modelů i těch částečně elektrifikovaných, tedy plug-in hybridů.
„Naším cílem je dosáhnout do roku 2030 padesáti- až sedmdesátiprocentního podílu elektromobilů na prodejích v Evropě – v závislosti na vývoji trhu. Celková poptávka po těchto vozech však zaostala za očekáváními. Rok 2030 bude obrovskou výzvou pro celý automobilový průmysl, protože současné emisní limity se opět sníží na polovinu. Splnit je budeme moci pouze s velkým počtem plug-in hybridů nebo s vysokým podílem elektromobilů,“ konstatuje Zellmer.
I proto se do nabídky vrátí model Octavia ve verzi plug-in hybrid. Škoda ho v tomto provedení nabízela už v minulosti, koncem roku 2022 však vozy Octavia iV a Octavia RS iV stáhla z prodeje a začátkem roku 2023 ukončila výrobu. Učinila tak kvůli potížím s vyřizováním objednávek, když čelila mimo jiné nedostatku čipů.
Růst opřený nejen o evropský trh
„V současné poněkud zpomalené transformaci směrem k elektromobilům je plug-in přesně to vozidlo, které mnoho lidí chce. Dalším krokem bude elektrické kombi. První vizi tohoto modelu ukážeme v září v Mnichově,“ dodal Zellmer.
Škoda, která letos slaví 130 let existence, je ve vynikající kondici: za pololetí dodala zákazníkům 509 400 vozidel, poprvé se tak vyšvihla na třetí místo mezi nejprodávanějšími značkami automobilů v Evropě. Tržby meziročně navýšila o více než deset procent na 15,1 miliard eur, provozní zisk dokonce o dvanáct procent na 1,3 miliardy. Návratnost investic nabobtnala na 8,5 procenta, což je na automobilku v tomto segmentu velmi dobrý výsledek.
Na otázku, co by se mohl mateřský koncern od Škody přiučit, nicméně Zellmer odpověděl spíše skromně: „Stále se můžeme od Wolfsburgu naučit více než naopak. To platí zejména pro celou otázku platforem. Náš elektromobil Elroq by neexistoval, kdybychom neměli technická řešení, na kterých pak můžeme stavět naše produkty.“
Kde se Škodě naopak dlouhodobě nedaří, to je Čína. Její odbyt na největším světovém trhu s automobily se v posledních letech smrskl ze stovek tisíc vozů ročně jen na sedm tisíc. Ambici vrátit se na výsluní na tomto trhu si management Škody neklade, naopak se soustřeďuje na Indii – rovněž obrovský trh, který má mít ale dlouho očekávaný boom teprve před sebou.
Šéf Škody Auto Klaus Zellmer. |
„Polovina indického trhu je tvořena vozidly, která jsou kratší než čtyři metry. S modelem Kylaq tam nyní máme nabídku, která se již setkává s velmi dobrou odezvou na trhu. Zároveň hledáme místního partnera pro společný podnik, který by nám ve střednědobém a dlouhodobém horizontu výrazně posílil naši pozici na tomto rostoucím trhu,“ uvádí Zellmer. Po neúspěchu v Číně a vynuceném opuštění pro Škodu významného ruského trhu hledá management Škody příležitosti jinde.
Úspěšně navyšuje prodeje v Turecku, hlavně díky modelu Superb. Jako velmi zajímavý se jeví také izraelský trh, kde Škoda roste dvouciferným tempem, nebo Thajsko. Naplno expanduje ale především ve Vietnamu, kde montuje rozložené CKD sady automobilů, jenž vyrábí v Indii. Ostatně region ASEAN v jihovýchodní Asii Škoda dlouhodobě považuje za možný pilíř budoucích prodejů.