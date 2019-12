ŠKODA AUTO společně s PRE a izraelskou společností Chakratec přináší do Prahy jedinečnou technologii pro dobíjení elektromobilů | E15.cz

Tato inovativní dobíjecí stanice umožňuje rychlé nabíjení elektromobilů i na místech, kde na to výkon sítě ve skutečnosti nestačí. Stanice pojme výkonové rezervy v síti, roztočí s jejich pomocí setrvačníky do vysokých otáček a uloží tak elektřinu ve formě kinetické energie. Pokud se k nabíječce připojí elektromobil, začne Kinetic Power Booster energii ve formě elektřiny opětovně vydávat a zvýší dobíjecí příkon na dvojnásobek toho, co by poskytovala samotná elektrická síť. Toto řešení se proto nabízí jako clever solution pro dobíjení například v autosalonech nebo nákupních centrech.

Autor: Prazska energetika

U kinetického systému Chakratec na rozdíl od rychlodobíjecích stanic na bázi baterií zůstává kapacita na konstantní výši. Jedná se totiž o čistě mechanickou technologii bez chemických článků, která umožňuje zhruba 200 000 nabíjecích a vybíjecích cyklů. To odpovídá životnosti kolem 20 let.

Technickým srdcem dobíjecí stanice je deset 150kilogramových setrvačníků uložených v kontejneru, kde rotují ve vakuu. Pokud do nich přichází proud ze sítě, otáčky setrvačníků se zvyšují, při nabíjení vozu pak samy generují proud a přitom jejich otáčky klesají. Uložená energie vystačí na nabití vozu ŠKODA CITIGOe iV a dalšího elektromobilu současně, a to dvojnásobným výkonem oproti síti. Po vybití potřebují setrvačníky zase určitý čas na to, aby se dostaly na požadované otáčky – v případě 100 kilowattové dobíjecí stanice v Letňanech to trvá asi 45 minut.

Autor: Prazska energetika

Kontejner, ve kterém je technologie Kinetic Power Booster uložena, je propojen právě se 100 kW dobíjecí stanicí PRE, která umožňuje současné nabíjení dvou elektromobilů. Pražská energetika, která je v Praze lídrem v oblasti dobíjení elektroaut, považuje tento způsob získávání energie pro elektropohony za správný krok směrem k elektrické budoucnosti individuální mobility.

Unikátní dobíjecí stanici bude PRE udržovat v pilotním provozu ve své síti dobíjecích stanic PREpoint minimálně do konce roku a po vyhodnocení tohoto období bude rozhodnuto o jejím dalším osudu. A co je podstatné, po období pilotního provozu bude dobíjení pro uživatele elektroaut zdarma.