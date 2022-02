Škoda Auto uvede v Česku čtyři novinky. S elektromobily to přehánět nechce | E15.cz

V roce 2021 zaznamenala automobilka Škoda Auto na českém trhu 70.946 registrací nových osobních automobilů, v porovnání s rokem 2020 tedy o necelé čtyři tisíce vozů méně. Meziročně klesl také tržní podíl (z 37 na 34 %) a vrátil se tak na hodnotu v roce 2019, než autoprůmysl zasáhly dopady koronavirové krize a došlo k výpadku dodávek polovodičů. Tyto faktory zasáhly Škodovku nejen v Česku, ale celosvětově. Zatímco v roce 2020 dodala přes milion vozů, loni to bylo jen necelých devět set tisíc.

V letošním roce odhaduje Jiří Maláček, šéf českého zastoupení Škody Auto, růst trhu s osobními vozy v Česku o čtyři procenta. Oproti 206.876 registracím v loňském roce bychom se tak mohli dočkat přibližně 215.000 registrací, do výsledků z dřívějších let však má tento předpoklad daleko. V roce 2017 bylo na českém trhu zaznamenáno přes 270 tisíc registrací nových osobních vozů a následně trh padal až do roku 2020 (202.971 registrací). Růst Maláček předpokládá také u Škody. Počet registrací by mohl stoupnout na přibližně 73.000, značka si však chce zachovat tržní podíl 34 %.

Škoda Enyaq Coupé iV: Video z ateliéru • VIDEO Auto.cz

Přestože Škoda Auto v počtu registrací v loňském roce klesala, zaznamenala v září rekordní počet objednávek (13.000 z celkem 107.000 v roce 2021). Podle Jiřího Maláčka to souvisí s tím, že zákazníci ve velkém přiobjednávali v reakci na dlouhé dodací lhůty. Zkrácení doby dodání však nelze očekávat ani v letošním roce – podle modelu a zvolené výbavy by se měla pohybovat mezi čtyřmi až třinácti měsíci.

Podle Jiřího Maláčka byl rok 2021 pro Škodu poměrně úspěšný. V první desítce neprodávanějších osobních vozů na českém trhu bylo sedm škodovek, přičemž překvapením byla především fabia, která po letech vystřídala na první příčce octavii. Právě Škoda Octavia ale nejvíce doplatila na celosvětovou čipovou krizi. Dařilo se i elektromobilu Enyaq iV, který si připsal celkem 738 nových registrací (a skoro 1100 objednávek) a vévodí u nás trhu elektrických osobáků. Druhý je Hyundai Kona Electric s 201 registracemi, třetí skončila Tesla Model 3 s 201 registracemi.

Elektromobily budou pro Škodovku v dalších letech klíčové, podle Jiřího Maláčka však automobilka nechce moc tlačit na pilu. Bylo by zbytečné chrlit na trh elektromobily v době, kdy v Česku není dostatečně silná síť nabíjecích stanic. S tím souvisí i ambice Škody vybudovat síť nabíječek s výkonem 150 kW a vyšším. Škoda předpokládá, že v letošním roce prodá přibližně 1400 vozů Enyaq iV.

Letos Škoda na český trh uvede čtyři nové nebo omlazené modely. Očekávejme příchod modernizované Škody Karoq, která už sice premiéru měla, ale zatím není u dealerů a nebyla možnost ji vyzkoušet. Už na konci ledna bude mít světovou premiéru Škoda Enyaq iV Coupé, která dorazí i v nejsilnějším provedení RS. Aby těch sportovněji střižených modelů nebylo málo, dorazí také Škoda Fabia ve verzi Monte Carlo. Ta má velký potenciál – mluví se o ní jako o duchovním nástupci Fabie RS (s tou se nepočítá) a hraje jí do karet motor 1.5 TSI, který je však už v současnosti dostupný i v běžných verzích modelu.