Škoda Elroq míří na titul evropského Auta roku 2026. Má šanci uspět mezi sedmi finalisty
Nový elektromobil Škoda Elroq má šanci stát se evropským Autem roku 2026. Dostal se totiž mezi sedm finalistů prestižní soutěže, kde soupeří mimo jiné s modely Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA a Renault. O vítězi rozhodne porota 9. ledna 2026 na autosalonu v Bruselu.
Českou republiku v porotě zastupuje Jiří Duchoň z časopisu Automobil. „Dosud se nebodovalo, každý porotce pouze napsal sedm svých favoritů. Těm se pak jednoduše spočítaly 'čárky' a pod sedmým s jejich nejvyšším počtem udělalo vedení čáru,“ sdělil Duchoň.
Celkem 60 členů poroty z 23 evropských zemí muselo z 35 modelů vybrat ty, které považují za nejvhodnější pro získání ceny. Vítěz ceny Auto roku bude oznámen 9. ledna 2026 během Mezinárodního autosalonu v Bruselu. V září prošli kandidáti první velkou zkouškou na Tannistestu v Dánsku a nyní, po prvním kole hlasování, je sedm finalistů.
Samotná volba přijde na řadu v prosinci. „Ve dnech 16. a 17. prosince bude porota naposledy důkladně zkoušet všechny finalisty na katalánském okruhu Parcmotor Castellolí, druhý den tam proběhne i prezentace výrobců a valná hromada organizace COTY,“ dodal Duchoň. COTY je zkratka anglického názvu soutěže, tedy Car of the Year.
Při konečném rozhodování bude mít každý porotce k dispozici 25 bodů, přičemž jednomu vozu může udělit maximálně 10 bodů. Zároveň musí hlasovat pro nejméně pět ze sedmi finalistů, včetně vítězného modelu.
Loni vyhrál Renault
Loni získal kontinentální titul Renault 5/Alpine A290, který v závěrečném hlasování porazil šestici konkurentů: Alfa Romeo Junio, Citroën C3/eC3, Cupru Terramar, Dacii Duster, Hyundai Inter a Kiu EV3.
Anketu od roku 1964 pořádají evropské motoristické časopisy. Porotu tvoří odborní motorističtí novináři, v současnosti se skládá z 59 novinářů z 23 evropských zemí.
Jaké vozy soutěží o titul Auto roku 2026?
Citroën C5 Aircross
Citroën C5 Aircross |
Fiat Grande Panda
Fiat Grande Panda 1.2 Turbo Hybrid |
Kia EV4
Kia EV4 Fastback GT-line |
Mercedes-Benz CLA
Mercedes-Benz CLA |
Renault 4
Renault 4 E-Tech |
Škoda Elroq
Škoda Elroq RS |