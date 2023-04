Škoda Group v Kazachstánu zvažuje výrobu tramvají a trolejbusů | e15.cz

Největší tuzemský výrobce kolejových vozidel Škoda Group by pod svým logem okřídleného šípu mohl mít brzy nápis made in Kazakhstan. V úterý s tamním ministerstvem zahraničních věcí podepsal rámcovou dohodu o budoucí investici, jejímž cílem je umístění části výroby a servisu právě do Kazachstánu. Informaci redakci E15 potvrdil mluvčí společnosti Škoda Group Jan Švehla.