Škoda JS kupuje firmu Movyko JE. Chce posílit servis jaderných elektráren

Plzeňská Škoda JS a.s., výrobce a dodavatel zařízení pro jadernou energetiku, koupila pražskou firmu Movyko JE s.r.o., dodavatele servisu a výroby dílů pro jaderné elektrárny. Movyko JE s výrobním provozem v Ostravě-Radvanicích se specializuje na poskytování komplexních technických řešení parogenerátorů a kompenzátorů objemu, a to od konstrukčních a technologických návrhů až po samotné provedení prací na zařízeních, řekl mluvčí Škody JS Karel Samec. Cenu akvizice stoprocentního podílu, který Škoda JS koupila od společnosti Pactio a.s., neuvedl.