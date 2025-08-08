Volkswagen přestane vyrábět některé modely. První skončí Touareg
Volkswagen příští rok ukončí výrobu třetí generace svého největšího spalovacího modelu, který už nedostane nástupce. V roce následujícím pak z nabídky zmizí také elektrický vůz ID.5 a následně ještě jeden model.
Volkswagen plánuje ukončit výrobu svého největšího osobního vozu se spalovacím motorem, modelu Touareg. Současná třetí generace, uvedená na trh v roce 2018, se podle informací britského webu Autocar přestane vyrábět v roce 2026 bez přímého nástupce. Největším SUV značky se tak stane čtyřválcový model Tayron.
Touareg vstoupil na trh v roce 2002 po společném vývoji s Porsche Cayenne. Tehdejší šéf koncernu Volkswagen Ferdinand Piëch jím chtěl spolu se sedanem Phaeton posunout značku blíže k prémiovému segmentu. Phaeton skončil v roce 2016, Touareg ho tak následuje o deset let později.
Historicky se Touareg nabízel s širokou škálou motorizací – od pěti- a šestiválců přes desetiválcové TDI až po dvanáctiválcovou W12. Postupně však nabídka směřovala k menším motorům, a současná generace stojí na platformě MLB Evo a začíná dvoulitrovým přeplňovaným čtyřválcem. Vrcholem je dnes plug-in hybridní varianta R se zážehovým šestiválcem.
Kromě Touaregu má v roce 2027 z nabídky zmizet také elektrický model ID.5, kupé verze crossoveru ID.4. Prodejně se mu nedařilo a v Česku už ho automobilka ani nenabízí, na německém webu zatím zůstává.
Původně se uvažovalo, že menší varianta elektromobilu ID. Buzz nahradí úspěšný model Touran. Podle zdrojů blízkých vedení značky ale tento projekt nyní není prioritou, protože zákazníci podle automobilky preferují crossovery a SUV.