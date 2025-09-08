Škoda představila elektrické kombi Vision O. Do výroby půjde v příští dekádě
Automobilka Škoda Auto připravuje elektrické kombi, které má nahradit model Octavia. Na veletrhu IAA Mobility v Mnichově odhalila studii vozu Vision O s kufrem větším než 650 litrů a zcela novou přední maskou. Sériová výroba je plánována na příští dekádu, a to na nové elektrické platformě koncernu Volkswagen, uvedla Škoda v tiskové zprávě.
Auto měří na délku 4,85 metru, na šířku 1,9 metru a je vysoké 1,5 metru Je tak zhruba o 15 centimetrů delší než stávající Octavia Combi, zároveň o několik centimetrů širší a také vyšší. Zavazadlový prostor je větší o 90 litrů. Přední část vozu je vybavena aktivními žaluziemi, které otevírají chladicí otvory, zatímco kanály po stranách odvádějí přebytečný vzduch směrem ke kolům.
Vůz disponuje pokročilými funkcemi autonomního řízení, které mu umožňují samostatně zvládat všechny úkoly související s řízením, s výjimkou náročných podmínek, jako je silný déšť a snížená viditelnost. Kromě toho univerzální režim Tranquil upravuje konfiguraci sedadel.
„U Vision O forma následuje funkci. Aktivní chlazení a ventilace kapoty zlepšují aerodynamickou účinnost, což se promítá do delšího dojezdu a sníženého dopadu na životní prostředí. Produkční model bude založen na budoucí platformě Volkswagen Group plánované na příští desetiletí, přičemž vývoj bude upřednostňovat účinnost, udržitelnost, robustnost a menší ekologickou stopu,“ uvedl člen představenstva společnosti odpovědný za technický vývoj Johannes Neft.
Jedním z prvků přepracované architektury uživatelského prostředí je horizontální obrazovka na palubní desce s možností personalizace informací pro řidiče i spolujezdce. Integrovány jsou nové funkce umělé inteligence (AI) a nové bio adaptivní osvětlení automaticky přizpůsobuje vnitřní osvětlení přirozeným světelným cyklům. Novinkou je přenosný reproduktor nebo plně integrovaná lednička.
Škoda je díky prodeji modelů Octavia Combi a Superb Combi od roku 2016 lídrem evropského segmentu kombi. Se třemi miliony prodaných vozů Octavia Combi od roku 1998 ve čtyřech generacích verze kombi významně přispěla k celosvětovému úspěchu této modelové řady. K tomu pomohl i model Superb Combi, kterého se od roku 2008 prodalo 650.000 kusů. Mezi první modely Škoda, které lze považovat za předchůdce segmentu kombi, patří L&K 110 a Škoda 1101 Tudor Station Wagon.
Škoda v současnosti vyrábí elektrické modely SUV Enyaq a Elroq. Vedle toho chystá malý elektromobil Epiq a také velký sedmimístný model.
Tradiční mezinárodní autosalon v Mnichově IAA Mobility oficiálně začíná v úterý. Dnes byl tiskový den, kdy automobilky a technologické firmy představují novinářům své novinky.