Václav Moravec končí v České televizi. Nemohu garantovat nezávislost, zdůvodnil svůj odchod
- Moderátor České televize Václav Moravec oznámil po více než 21 letech odchod.
- Uvedl, že za současných podmínek už nemůže garantovat nezávislou redakční práci a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize.
- Jeho rozhodnutí přichází po sporech o vyváženost pořadu Otázky Václava Moravce a změnách v dramaturgii.
Moderátor České televize Václav Moravec v neděli oznámil, že po více než 21 letech ve veřejnoprávním médiu končí. Uvedl to na závěr diskusního pořadu Otázky Václava Moravce. Dodal, že za současných podmínek nemůže dál zaručit nezávislost redakční práce a kritickou reflexi podle kodexu veřejnoprávní televize.
„Náš čas se naplnil - na část našeho rozhovoru, stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule kodexu České televize,“ oznámil Moravec na závěr debaty.
Dodal, že nechce zklamávat důvěru diváků nejsledovanějšího nedělního diskusního pořadu „posunem k pseudovyváženosti, chcete-li, ke slepé vyváženosti“. Dodal, že takováto vyváženost podle jeho názoru ničí veřejnou službu.
Možný odchod z veřejnoprávní televize naznačil moderátor počátkem roku v souvislosti s tehdejšími diskusemi o vyváženosti Otázek. Kvůli nim vedení televize odstavilo koncem ledna dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to s tím, že do pořadu nebyl devět let zván předseda SPD Tomio Okamura. Poukazovali na to dlouhodobě i někteří členové Rady České televize.
Okamura v neděli po letech jako host do diskuse přišel. Jako současný předseda Sněmovny patřil k dnešním aktérům se svými třemi předchůdci v čele dolní parlamentní komory. Nevyhnul se roztržce s Moravcem, podle něhož Okamura nedodržoval pravidla diskuse.
„Ani nevíte, jakou otázku jsem vám kladl, protože si pořád melete svou,“ řekl Moravec Okamurovi, Předseda SPD se proti moderátorovu hodnocení ohradil.