Mají jednu ruku a jsou z Bratislavy. Armáda robotů dobývá pod vedením Jána Žižky sklady v Česku i v USA
- Bratislavský startup Brightpick vyvíjí roboty, kteří dokážou ve skladech kompletně připravit objednávky.
- Už dnes pracují v logistických centrech českých, slovenských i amerických společností.
- Podle šéfa firmy Jána Žižky budou zanedlouho výkonnější než lidé.
„Nebojte se, nepřejedou vás, mají oči,“ říká Ján Žižka a neohroženě se prochází ve skladu lékárenského řetězce Dr. Max kousek za Prahou mezi roboty, jež vyvíjí a vyrábí jeho startup Brightpick. Ve zdejším logistickém centru se o objednávky stará kolem dvaceti strojů, po Evropě i ve Spojených státech jich však už pro nejrůznější firmy pracuje přes čtyři stovky. V logistické hantýrce se pro to, co vykonávají, používá slovo „vychystávání“ a unikátní jsou právě ve své schopnosti obstarat veškeré činnosti, které to slovo zahrnuje: najít všechno konkrétní zboží ze zakázky, shromáždit jej, potvrdit v systému a doručit k pásu.
Žižka má doktorát z bratislavské univerzity a rok strávil na prestižní americké MIT. První pracovní zkušenosti sbíral už při studiích a po jejich dokončení v roce 2013 společně s Tomášem Kovačovským, Michalem Malým a Branislavem Pulišem založil startup Photoneo. „Cílem bylo vytvořit 3D kameru, která by představovala oči pro roboty, jelikož jsme předpokládali, že s postupující automatizací bude po této technologii poptávka. V době, kdy jsme ji vyrobili, měla desetkrát lepší rozlišení i přesnost než jakákoli jiná,“ popisuje.
Díky unikátnosti technologie se jim už v začátcích podařilo získat investici dva miliony eur. „V té době to bylo v česko-slovenském prostoru jedno z největších seedových kol vůbec,“ vzpomíná Žižka. Photoneo dokázalo během následujících let i díky investicím od fondu Credo Ventures či zakladatelů Avastu Pavla Baudiše a Eduarda Kučery vyrůst do takové velikosti, že začalo lákat zahraniční společnosti. To vyústilo na přelomu let 2024 a 2025 v miliardovou akvizici americkou firmou Zebra Technologies.
Nejdřív chytré oči, potom šikovná ruka
Tady by příběh mohl skončit. To by si ale zakladatelé nesměli v roce 2021 vytvořit v rámci Photonea navazující spin-off, který pojmenovali Brightpick. Jeho cílem nebylo vytvořit pouze robotické oči, ale rovnou celého robota, který by byl schopný obsluhovat sklady se zbožím. Po prodeji původní firmy si čtveřice zakladatelů v čele s Žižkou tuto divizi ponechala a dále ji rozvíjí v samostatném podniku.
„Dalo by se říci, že jsou to v podstatě takoví humanoidi, i když tak nevypadají,“ popisuje Žižka. Místo nohou mají jeho roboti kolečka, hranatá těla ukrývají software a oči jim stále dodává původní Photoneo, s jehož novými majiteli Brightpick na obchodní úrovni spolupracuje. A každý z robotů má své jméno, ve skladu tak můžete narazit nejen na Elišku, Matěje, ale i Chucka a Norrise, kteří se v jeden okamžik příznačně ocitnou na stejném místě.
Co dělá roboty, jejichž vývoj i výroba probíhají v Bratislavě, výjimečnými, je jejich ruka. „Je to jediný robot, který má automatický sběrač,“ zdůrazňuje Žižka. Právě díky své ruce dokáže robot z krabic ve skladu vybrat konkrétní produkty, naložit si je do přepravky, již má „na zádech“, a následně je odvézt na pás, odkud už kompletní objednávka putuje dál na expedici.
Jediná pohyblivá ruka je to, co tyhle roboty odlišuje od konkurence. Dokážou s ní vybírat jen konkrétní zadané zboží a poskládat celou objednávku naráz. |
Se zapojením robotů se tak stává pohyb zboží ve skladu mnohem efektivnějším. „Naši roboti si nejprve vypočítají nejkratší trasu, vysbírají jednotlivé produkty a s hotovou objednávkou se vrátí. Kdyby neměli robotickou ruku, museli by vždy vzít celou krabici, někam ji přivézt, tam by někdo musel vyndat konkrétní produkt a pak by se robot musel vrátit pro další krabici, ve které je zase další část objednávky,“ vysvětluje Žižka.
Hlavní je mozek
Robotická ruka bez „mozku“ by však byla jen kusem železa. Nejdůležitější dílek skládačky představuje software, který roboty pohání. To dokládá i jednoduchá statistika struktury Brightpicku: má kolem 250 zaměstnanců, z nichž dvacítku tvoří vývojáři hardwaru, zatímco těch softwarových je třikrát víc. Právě díky jejich práci a zapojení umělé inteligence dokáže mozek robota vypočítat nejkratší trasu pro nachystání objednávky a zároveň zohlednit, kde se právě nacházejí ostatní roboti ve skladu, aby se s nimi nesrazil, a provést stovky dalších úkonů a manévrů, aby byl co nejefektivnější. Jak se proplétáme uličkami skladu, občas se kolem nás najednou sjede několik robotů, kterým zablokujeme cestu, a je zřejmé, jak spolu komunikují a obratem se navzájem informují, kdo má kam zrovna namířeno a kdo komu uhne.
Bratislavský startup Brightpick vyvíjí roboty, kteří dokážou ve skladech kompletně připravit objednávky. |
Žižka vypočítává, že díky chytrosti a efektivitě robota, jehož výroba stojí zhruba jako levnější auto, je návratnost investice kolem dvou až tří let. Brightpick ale nabízí i „robotickou půjčovnu“: firmy si můžou roboty pronajmout a zároveň využívat servisní služby. To má smysl zejména pro menší podniky, které nejsou s to dát dohromady až desítky milionů korun nutné na jejich pořízení. „Sice se nám naše marže dostaví až po čase, ale zase nám to umožní dostat se k zákazníkům, kteří by si jinak roboty vůbec koupit nemohli,“ dodává Žižka k obchodní strategii.
Americký trh na prvním místě
Roboty Brightpicku dnes v Česku kromě Dr. Maxe využívá například online supermarket Rohlík. Celá polovina ze zatím vyrobených robotů, tedy asi dvě stovky, ale slouží zákazníkům v USA. Startup má pobočku v texaském Austinu, kam Ján Žižka nedávno přesídlil. „Od loňska jsou naše tamní prodeje vyšší než evropské, což byl i trochu popud pro to, abychom se tam s manželkou, která je zároveň naší finanční ředitelkou, přestěhovali,“ vysvětluje důvody místa svého nového bydliště.
Ve Spojených státech Brightpick ostatně pracuje na své dosud největší zakázce. Tamní firmě NAPA Auto Parts, jež patří pod distributora automobilových a průmyslových dílů Genuine Parts Company, má z bratislavské výroby postupně dodat přibližně 130 robotů. Ke stávajícím americkým zákazníkům patří například společnost SpartanNash, jeden z tamějších největších velkoobchodních distributorů potravin a zároveň významný maloobchodní řetězec.
Podle Žižky jsou USA pro Brightpick jednodušší trh než Evropa. Jednak díky své jednotnosti, ale také díky zatím nižší míře automatizace. „Lidé se tam zároveň rozhodují rychleji, takže pro startup je to celkově vhodnější místo. Proto jsou pro nás prodeje v Americe klíčové,“ říká. Upozorňuje však, že na každém trhu je vždy potřeba najít někoho, kdo firmě zemi otevře. „Když nenatrefíš rychle na toho správného lokálního obchodníka, jako startup tě to klidně může položit. My jsme měli v tomto ohledu štěstí.“ I Brightpick nicméně zasáhla obchodní válka a s ní související cla uvalená na dovoz do USA. Díky silné poptávce na americkém trhu se mu však podařilo většinu zvýšených nákladů přenést na zákazníky, aniž by se tamní zájem o roboty snížil.
Firma je zatím ztrátová, Žižka nicméně věří, že už to tak dlouho nezůstane. „Letos ještě v černých číslech nebudeme, příští rok už by to ale tak mohlo být. Důvod, proč to nebude už v tomto roce, je, že chystáme uvést novinku, která spolkne hodně peněz,“ poodhaluje Žižka. A doufá, že díky tomu Brightpick opět zaujme investory a ti mu pošlou další peníze. Startup by si příští rok chtěl dojít pro 30 až 50 milionů eur.
Efektivnější než člověk
Letos Brightpick plánuje představit novou verzi svého skladového robota. Změní se jeho vzhled a jeho výkonnost má být podle Žižky větší než doposud: „Základní metrikou je počet vychystaných položek za hodinu. Líný člověk jich zvládne za hodinu zhruba 80. Náš první robot jich zvládl asi 20, teď jsme mezi 30 a 40, ti výkonnější s novějším softwarem jich zvládnou až 60. A s novým modelem bychom chtěli být v lepším případě na stovce. To by bylo poprvé, kdy by v této sféře robot předběhl člověka.“
Žižka zároveň předpokládá, že už letos bude mít společnost vyšší obrat než jejich první firma Photoneo. „To, co nám předtím trvalo osm let, jsme teď zvládli za čtyři roky a doufám, že s příštím startupem to bude za dva,“ říká s úsměvem. V následujících letech by díky novému robotovi rád dosáhl na roční tržby až 100 milionů eur.
Jestli ale v budoucnu dojde i na prodej Brightpicku, zatím nedokáže Ján Žižka říct. A ani o tom příliš nepřemýšlí. „Tuhle otázku dostávám často, ale náš cíl je prostě budovat hodnotu. Neberu to tak, že bych měl nebo musel něco někdy prodávat. Ale zase na druhou stranu, když zítra někdo přijde a řekne mi, že mi dá za Brightpick miliardu dolarů, asi bych to zvažoval. Beru to jednoduše tak, že se snažím každý den firmu optimalizovat, aby byla nejlepší, jak to jen jde. A co bude za rok nebo za dva? Uvidíme.“