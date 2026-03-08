Praha je out, ať žije Brno. Developeři mají čím dál víc důvodů zaměřit se na moravskou metropoli
- Mnoho developerů, pro které byla Praha hlavním a často i jediným trhem v Česku, nyní s nadějí hledí do Brna.
- Moravská metropole má podle nich řadu výhod.
- Nesporným tahákem je hlavně nový územní plán.
Internetový prodejce elektroniky CZC postavil před časem kampaň na tom, že dvojky jsou lepší. Pravda, úplně mu to nevyšlo, předloni firma zanikla v důsledku fúze se společností Allegro Retail. Někdy jsou ale dvojky opravdu lepší. Čím dál víc si toho všímají i developeři, kteří si už před pár lety začali prozkoumávat terén v Brně. Zalíbilo se jim tam a teď hledají nebo rovnou přidávají další projekty.
Příkladem může být společnost Crestyl. V roce 2017 se rozhodla pustit do vůbec prvního projektu mimo území Prahy. Vybrala si k tomu vcelku logicky druhé největší město Česka, tedy Brno. Projekt vedle hlavního nádraží na místě někdejšího domu Prior, později pojmenovaném Dornych, se předloni začal stavět. Má jít o multifunkční čtvrť za sedm miliard korun, která bude hotová na konci příštího roku. A evidentně se to osvědčilo, letos v únoru společnost oznámila, že letos zahájí výstavbu bytového projektu Nová Amerika.
„Brno je z našeho pohledu velmi perspektivní lokalitou a věříme v jeho potenciál. Kromě Dornychu a Nové Ameriky plánujeme i přestavbu několika starých supermarketů Albert. V rámci těchto záměrů vzniknou kultivovanější prostory nejen pro samotný supermarket, ale i pro další obchody a služby v parteru. Nad nimi pak budou byty, v podzemí dostatek parkovacích míst,“ líčí mluvčí společnosti Ondřej Micka.
Podle něj je Brno z obchodního pohledu dlouhodobě druhým nejsilnějším rezidenčním trhem v Česku, navíc je tam stabilní poptávka, silná kupní síla a velmi dobrý poměr mezi nabídkou a kvalitou projektů v širším centru města. V současnosti je tu také víc příležitostí než v Praze. Jinými slovy, Brno má potenciál.
„Brno v posledních letech neuvěřitelně roste. Je to město s jasnou vizí rozvoje,“ souhlasí Martin Kodeš, výkonný ředitel J&T Real Estate. Zmiňuje přitom ještě jednu podstatnou věc, která Brno činí pro developery ještě atraktivnější. Tou je nový územní plán, který je v platnosti od loňského roku. V moravské metropoli trvalo jeho pořízení neuvěřitelných třicet let. Plán mimo jiné otevřel přes stovku brownfieldů, počítá se také s tím, že díky němu ve městě najde domov 170 tisíc nových obyvatel. „Nový územní plán jasně vytyčuje schopnost města měnit se a růst, a to bez developmentu nepůjde. Brno, stejně jako Praha, čelí bytové krizi, což jasně mluví pro rezidenční development,“ dodává Kodeš.
Týká se to přitom nejen bytů, Brno je podle J&T Real Estate stále více atraktivní i pro byznys. Druhé největší české město dlouho platí za mekku evropského IT, a to díky veřejným investicím do výzkumných center a institucí, které se zaměřují na digitální technologie. Velká IT komunita znamená podle Kodeše mimo jiné také řadu dalších příležitostí v podobě komerčních nemovitostí, retailových či logistických parků a také infrastruktury. „Zajímavost Brna pak podtrhuje i jeho nemalá kupní síla,“ dodává výkonný ředitel. J&T Real Estate se tak letos chystá začít stavět svůj první brněnský projekt – Trio Brno, bydlení pro dva a půl tisíce obyvatel a kanceláře pro tři a půl tisíce lidí.
Praha zaostává
Moravská metropole má spoustu výhod i podle prezidentky Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a jednatelky realitní kanceláře Knight Frank Zdenky Klapalové, nahrávají jí ale i nedostatky hlavního města. „V Praze je čím dál složitější získat větší a skutečně zajímavé rozvojové území a konkurence je zde mimořádně silná, působí tam velké množství velkých i menších hráčů, tlak na pozemky i rychlost jejich přípravy je tak vysoký. Brněnský trh je sice objemově několikanásobně menší, ale ceny nových projektů ji rychle dohánějí,“ uvádí Klapalová s tím, že v řadě lokalit se pohybují zhruba na úrovni, kde bylo hlavní město asi před dvěma nebo třemi lety.
Zatím jeden projekt má v jihomoravském městě také UDI Group. Podle společnosti je ve městě ve srovnání s Prahou víc příležitostí. „Potenciál Brna je ale vyšší i díky pozitivnímu postoji města k rozvoji lokalit k tomu určených,“ míní šéf UDI Group Jan Chromeček. Roli podle něj hraje mimo jiné to, že je tu velké množství škol a byznysu, ale také blízkost Bratislavy a Vídně. „Přístup města k rozvoji je tu odlišný, je připravené na další rozvoj, dynamika celého procesu je vyšší. Je tu také silná poptávka po rezidenčních projektech pro bydlení studentů,“ dodává Chromeček.
UDI Group koupila pozemek na nábřeží řeky Svitavy v roce 2023, na konci loňského roku přitom společnost už stavěla. Stavební povolení tak vyřídila za dva roky. Aktuálně se staví první etapa, přičemž se počítá s tím, že celý projekt zahrne stovky bytů a řadu nebytových prostor. Po dalších akvizicích se nyní firma aktivně rozhlíží.
Do Brna se nakonec vydala i PSN, tedy Pražská správa nemovitostí, společnost, která má hlavní město dokonce i ve jménu. Developer tu chystá čtvrť s názvem Brno Jedna na někdejším brownfieldu. Aktuálně PSN dokončila demolici původního objektu a začíná stavět první domy. Nyní také přikoupila další dva pozemky na brownfieldu od energetické společnosti e.on.
„Město vnímáme jako klíčový region našeho dalšího rozvoje. Nedávno jsme dokončili akvizici historického domu v centru, v ulici Dvořákova. Také připravujeme projekt v městské části Brno-Jih. Aktivně vyhodnocujeme i další příležitosti,“ říká ředitel brněnské pobočky společnosti Petr Pospíšil.
Příležitost v moravské metropoli spatřil rovněž finský developer YIT, CPI tu loni začalo stavět čtvrť Nová Zbrojovka a plány tu má také EP Real Estate z holdingu Daniela Křetínského. Ten zde vlastnil pozemky, které potřebovalo město pro budoucí přesunuté vlakové nádraží. Došlo ke směně, Křetínský tak nabyl pozemky v okolí budoucího terminálu. Primárně se tu mají stavět byty.