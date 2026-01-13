Škoda uhájila třetinový podíl na trhu. Chystá uvést nové modely, růst čeká v elektromobilech
- Český trh s novými auty má letos růst jen mírně, celkové prodeje by se ale měly přehoupnout přes hranici 250 tisíc vozů, odhaduje Škoda Auto.
- Mladoboleslavská automobilka chce udržet zhruba třetinový podíl trhu, navázat na návrat k předcovidovým prodejům a dál posilovat v elektromobilitě.
- Tahouny zůstávají Octavia a SUV, nejprodávanějším elektromobilem je Elroq, letos přibudou nové elektrické modely Epiq a Peaq.
Trh s novými osobními vozy letos poroste mírným tempem o jednotky procent a celkový počet prodaných aut by se měl dostat nad 250 000 vozů. Škoda Auto si chce letos udržet tržní podíl na úrovni okolo 34 procent a také stabilní prodejní a servisní síť. Na úterní tiskové konferenci to řekl vedoucí Škoda Auto pro český trh Jiří Maláček.
Loni se v Česku prodalo 248 719 osobních aut, což byl meziroční nárůst o 7,4 procenta. Škoda zvýšila odbyt rovněž o 7,4 procenta na 83 890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům.
„Nečekali jsme, že trh loni takto vyroste, nicméně i letos očekáváme další lehký růst o jednotky procent,“ uvedl Maláček. Podle něj se zároveň bude zvyšovat zájem o elektromobily a plug-in hybridy.
Třetinový podíl, nové modely
Škoda loni získala tržní podíl 33,7 procenta. Nejprodávanějšími modely byly v roce 2025 Škoda Octavia (18 330), Škoda Kamiq (11 550) a Škoda Karoq (11 454). Následovaly modely Kodiaq, Fabia a Scala. Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což byl podíl 38 procent. Model Elroq byl s 2872 prodanými vozy nejprodávanější elektrický vůz na tuzemském trhu.
Letos plánuje Škoda uvést na trh elektrické modely Epiq, což bude městský crossover, a sedmimístné SUV Peaq. Na konci loňského roku firma představila jako novinku sportovně laděnou Fabii 130, která odkazuje i na 130 let existence značky. Letos Škoda oslaví 30 let modelu Octavia a 125 let účasti v motoristickém sportu.
Škoda má v Česku 173 prodejních míst, 221 servisů a 151 prodejních míst ojetých aut Škoda plus s celkem 5000 zaměstnanci.