Slovensko a Maďarsko bez ropy z Družby. Ministři si stěžují na Ukrajinu
Na Slovensko a do Maďarska opět neteče ropa ropovodem Družba. Výpadek po ukrajinských útocích na ropovod potrvá patrně nejméně pět dnů, uvedli ministři zahraničí Slovenska a Maďarska ve společném dopise Evropské komisi (EK). Stěžují si v něm na útoky ukrajinských sil na uvedený ropovod. Dopis adresovaný šéfce unijní diplomacie Kaji Kallasové a eurokomisaři pro energetiku Danu Jörgensenovi poskytlo slovenské ministerstvo zahraničí.
Ukrajinské drony naposledy znovu zaútočily na ropovod Družba v Brjanské oblasti na západě Ruska a zasáhly přečerpávací stanici Uneča, uvedla média s odvoláním na velitele ukrajinských sil bezpilotních systémů Roberta Brovdiho. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Slovenský přepravce ropy Transpetrol napsal, že dodávky ropy na Slovensko byly přerušeny ve čtvrtek večer. Také maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó ráno na facebooku informoval, že dodávky ropy do Maďarska ropovodem Družba jsou opět přerušeny.
Dodávky ropovodem Družba se podílejí více než polovinou na spotřebě této suroviny na Slovensku.
„S lítostí vám oznamujeme, že Ukrajina v posledních dnech podnikla tři útoky na ropovod Družba, který hraje klíčovou roli v energetické bezpečnosti Maďarska a Slovenska. Tyto útoky vedly k pozastavení dodávek ropy do obou našich zemí,“ napsali ve společném dopise adresovaném představitelům EK Szijjártó a jeho slovenský kolega Juraj Blanár.
Neakceptovatelné kroky Ukrajiny
Ministři zahraničí Slovenska a Maďarska označili za neakceptovatelné kroky Ukrajiny, které podle nich vážně ohrožují energetickou bezpečnost jejich zemí. Uvedli, že bez Družby není možné zajistit bezpečné zásobování Maďarska a Slovenska. Komisi současně vyzvali, aby okamžitě zajistila dodržování závazků ohledně bezpečnosti dodávek energií členským zemím EU.
Alternativní dodávky ropy na Slovensko a do Maďarska umožňuje jadranský ropovod Adria, který vede z chorvatského přístavu Omišalj.
EU v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu zakázala dovoz ruské ropy. Maďarsko, Slovensko a Česká republika však dostaly pro dodávky ropovodem Družba výjimku, která má těmto vnitrozemským státům poskytnout čas, aby si zajistily jiné zdroje dovozu ropy. Česko od letošního jara není závislé na ropovodu Družba, a to díky rozšíření západního ropovodu TAL.