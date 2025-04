Slovensko čeká tvrdý zásah. Americká cla ohrozí vývoz aut za miliardy

Americká cla na dovoz aut by mohla Slovensko připravit zhruba o 20 tisíc vozidel v hodnotě 1,1 miliardy eur (27,7 miliardy korun) z celkového ročního exportu 96 tisíc aut do Spojených států. Upozornil na to předseda Asociace průmyslových svazů a dopravy Alexej Beljajev. Slovenský ministr práce Erik Tomáš zároveň vyzval Evropskou unii, aby v případě neúspěšného jednání se Spojenými státy zavedla tvrdší odvetná opatření a podpořila klíčová odvětví evropských ekonomik.