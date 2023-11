Soud poslal do konkurzu Ekoklimu ze skupiny Natland | e15.cz

Milevská společnost Ekoklima míří do konkurzu. Krajský soud v Českých Budějovicích tak rozhodl, protože firma prakticky ukončila svou činnost. Společnost zastavila provoz a propustila všechny zaměstnance. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku a z informací insolvenčního správce. Ekoklima původně předložila reorganizační návrh, v říjnu ho ale stáhla. Na účtech nemá dost peněz ani na pokrytí mezd za říjen až prosince, dluží stovky milionů korun. Ekoklima patří do skupiny Natland většinově vlastněné Tomášem Raškou.