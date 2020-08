Spojené arabské emiráty spustily svou první jadernou elektrárnu | E15.cz

„Oznamujeme, že Spojené arabské emiráty úspěšně zahájily činnost prvního jaderného reaktoru v arabském světě využívaného k mírovým účelům,“ stojí ve tweetu.

Jaderná elektrárna Baráka se nachází na pobřeží Perského zálivu a má mít čtyři reaktory, z nichž tři jsou před dokončením. Zařízení má mít celkový výkon 5600 megawattů.

Výstavba elektrárny začala v roce 2012. KEPCO zde poprvé mimo Jižní Koreu použilo reaktor APR-1400, o němž se uvažuje i pro Česko.

Katar loni podal stížnost prost stavbě elektrárny k Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) z obav o vlastí bezpečnost a nedostatek spolupráce v rámci regionu. Emiráty ale tvrdí, že elektrárna je naprosto bezpečná a vybudovaná s nejvyššími bezpečnostními standardy.

Česká vláda a energetická společnost ČEZ uzavřely připravované smlouvy k plánovanému novému bloku Jaderné elektrárny Dukovany v minulém týdnu.

Tendr na dodavatele chce ČEZ vypsat v prosinci, předem nevyloučil ani často kritizovanou účast čínských a ruských uchazečů o zakázku. „V zájmu ČEZ je mít soutěž co nejvíce uchazečů, kteří budou proti sobě soutěžit, a tím pádem se vzájemně nutit k vylepšování nabídek, protože potřebujeme získat co nejlepší nabídku nakonec. Z tohoto důvodu není zájmem ČEZ, aby kohokoliv vyřazoval," uvedl generální ředitel firmy Daniel Beneš. Nový blok elektrárny by se měl začít stavět v roce 2029.