V Německu Schaeffler do roku 2027 propustí 2800 lidí, zbylých 1900 v zahraničí. To podle firmy odpovídá zhruba 3,1 procenta celkové pracovní síly. Dva z pěti zahraničních závodů by měly být uzavřeny zcela. O jaké závody jde, ale firma ve svém prohlášení neuvedla. Informace k nim slíbila zveřejnit do konce tohoto roku.

„Program je v aktuální situaci nezbytný, abychom z dlouhodobého hlediska zachovali konkurenceschopnost skupiny Schaeffler,“ uvedl šéf společnosti Klaus Rosenfeld. Firma, která sídlí v bavorském Herzogenaurachu, oznámení učinila měsíc po fúzi s firmou Vitesco Technologies, která rovněž působila v automobilovém průmyslu. Od roku 2029 chce firma ušetřit 290 milionů eur (7,3 miliardy korun) ročně.

Dodavatelé pro automobilový průmysl se stali jedním z nejvýznamnějších příkladů převratných změn v tomto odvětví. Pro Schaeffler je to další transformační program v posledních letech. Například v roce 2020 firma oznámila zrušení 4400 pracovních míst, v roce 2022 oznámila plán na propuštění 1300 zaměstnanců.

Úspory chystá i německá automobilka Volkswagen, která je největší v Evropě. Minulý týden oznámila, že plánuje zavřít v Německu nejméně tři závody a zrušit desítky tisíc pracovních míst. Plánuje také plošné snížení kolektivně dohodnutých mezd o deset procent.