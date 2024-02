Seznam státních nákupů soukromých firem se patrně brzy rozroste o další společnost. České dráhy totiž chystají jednu z nejvýznamnějších akvizic posledních let. Státem ovládaná skupina jedná o koupi soukromé Českomoravské železniční opravny. Obě strany již podepsaly NDA, tedy dohodu o mlčenlivosti. Dráhy aktuálně zpracovávají due diligence čili finální právní, ekonomickou a finanční prověrku jedné z největších opraven lokomotiv v Česku. Za akvizici zaplatí řádově nižší stovky milionů korun, celá transakce má být dokončena ve druhé polovině letošního roku. Deníku e15 to pod podmínkou zachování anonymity sdělil člen nejvyššího vedení drah.

Tiskové oddělení drah vyjednávání potvrzuje. „Jednání probíhají s více subjekty, mezi nimiž je i Českomoravská železniční opravna,“ říká mluvčí drah Lenka Voplatková. Opravna by tak mohla brzy rozšířit seznam státních nákupů soukromých firem, které byly obvykle z oblasti energetiky. Státní podniky v poslední době nakoupily například podzemní zásobníky plynu od RWE, provozovatele plynovodů Net4Gas nebo čerpací stanice Robin Oil. Zájem má stát také o podíl v německé ropné rafinerii Mineraloelraffinerie Oberrhein.

Českomoravská železniční opravna zaměstnává přes sto zaměstnanců a patří mezi nejvýznamnější opravce starých lokomotiv v Česku. Dráhy jsou jejím hlavním zákazníkem, zároveň ale platí, že je opravna pro dráhy nepostradatelná, ne-li životně důležitá. V tuzemsku je totiž opravárenských kapacit zásadní nedostatek. Dráhy navíc disponují 1618 lokomotivami nebo jednotkami a 1792 osobními vozy. Ty potřebují průběžně opravovat nebo upravovat – některá hnací vozidla totiž postupně vyřazují a převádějí je z osobní do nákladní dopravy.

Kromě pokrytí vlastních potřeb dráhy plánují opravárenské služby nabízet i dalším dopravcům na trhu. Ostatně to nebudou první opravny, které dráhy pořídí. Skupina ČD už v minulosti nakoupila železniční opravárenství DPOV v Přerově. Ve stejném městě sídlí i Českomoravská železniční opravna, využití synergie se tak přirozeně nabízí. Akvizic udělaly dráhy v posledních letech více, předloni například koupily autobusového dopravce Vydos Bus. Zdůvodnily to tím, že je to levnější řešení než platit externím dopravcům za pokrytí železničních výluk autobusovou dopravou na zakázku.

Poslední dosud zveřejněná výroční zpráva Českomoravské železniční opravny popisuje výkonnost firmy v roce 2022. Podnik v něm meziročně navýšil tržby ze 754 milionů korun na 928 milionů. Zlepšil i provozní zisk z 35 na 50 milionů. Celkové finanční závazky firmy v tomto roce činily téměř 330 milionů. Většinový podíl ve firmě ovládá podnikatel Jiří Loucký, po 24 procentech drží Petr Loucký a Jana Ryšavá.

„Opravny vlaků představují zásadní slabinu na českém trhu. Je jich málo, natož těch kvalitních. Chybí kvalifikovaná pracovní síla, opravy jsou extrémně finančně náročné. Jednoduchá oprava krytu po běžném incidentu vyjde na půl milionu. Rozhodnutí drah proto považuji za správné, opravny jsou skutečně strategickým podnikem,“ odpovídá na dotaz e15 Zdeněk Chrdle, expert na železniční byznys a generální ředitel dodavatele řídicích a zabezpečovacích systémů AŽD Praha. Více vlastních opraven se podle něj může drahám hodit i proto, že se prodlužují dodací lhůty nových vlaků.

„Ekonomika oslabuje, takže se objevuje více investičních příležitostí pro kapitálově silné firmy. Evropu čeká vlna konsolidace,“ dodává Milan Vaníček, ředitel odboru výzkumu, jenž se zabývá investiční strategií v J&T Bance. „Akvizice ale musí být smysluplné. Obávám se, že když se podíváte na jiné státní nákupy, které nedávno nebo i v historii proběhly, zjistíte, že cena byla ne vždy adekvátní,“ tvrdí Vaníček. Připomíná ale, že se u některých nákupů může smysluplnost a adekvátnost ceny ukázat až roky po vypořádání transakce.