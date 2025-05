Mateřská firma zadlužené solární firmy Solek Holding míří do insolvence. Vedení firmy nyní s věřiteli domlouvá takzvanou předbalenou reorganizaci, v rámci níž by se snížila hodnota pohledávek nezajištěných věřitelů. Držitelům dluhopisů nabízí garantovaných 15,5 procenta uspokojení, které se v případě zlepšených podmínek může dostat až na zhruba trojnásobek. Klíčem je investiční vstup energetického fondu kvalifikovaných investorů ENPO Group.

Solek nabídku v pondělí odpoledne přednesl investorům. Finanční ředitel firmy Radim Baše jim sdělil, že její podoba je maximum možného, a požádal je o její schválení. Solek k zahájení předbalené reorganizace potřebuje formální podporu většiny věřitelů. Do konce týdne tedy mají nezajištění věřitelé možnost hlasovat o nabídce.

Pokud ke schválení ze strany věřitelů dojde, Solek formálně zahájí insolvenční řízení, bude povolán insolvenční správce, poté znalec, který vyhodnotí aktiva, závazky a pohledávky společnosti a následně – zhruba za čtyři měsíce – Solek přednese aktualizovaný reorganizační plán. Poté budou o finální podobě reorganizačního plánu věřitelé znovu hlasovat.

Fond ENPO Group podle vedení Soleku deklaroval připravenost vložit čtvrt miliardy korun na uspokojení dluhopisů, což je zhruba oněch 15 procent. „V případě zlepšení ekonomické, právní a provozní situace Soleku“ je fond ochotný do firmy vložit až 750 milionů korun.

Investor neznámý

Konkrétnější být ENPO Group příliš nechce. „Nabídka je určena konkrétním osobám –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ skupině Solek a zástupcům věřitelů skupiny Solek. Nabídka, respektive jednotlivé podmínky předmětné investice, jsou aktuálně projednávány společností Solek s jednotlivými věřiteli, a to na bázi důvěrnosti. Nepřijde nám tudíž vhodné aktuálně veřejně jak jednotlivé podmínky nabídky, tak průběh jednání komentovat,“ sdělila mluvčí ENPO Group Radka Maurová.

Na dotaz, zda mají věřitelé garanci alespoň 15 procent, odpověděla, že finální nabídka bude výsledkem dalších skutečností, včetně rozhodnutí investorů o investici, rozhodnutí aktuálních věřitelů skupiny Solek, jakož i dalšího aktuálního vývoje skupiny Solek. „Záměrem nabídky je poskytnout investici tak, aby projekty skupiny Solek měly šanci na dokončení. Uspokojení závisí jednak na schopnosti dokončit rozpracované projekty, a to za předpokládaných finančních podmínek a dále na dalším vývoji, ať již faktickém nebo v rámci insolvence skupiny Solek,“ dodala.

V případě konkurzu nezajištěným věřitelům hrozí, že uspokojení bude v řádu jednotek procent. Věřitelé však ještě mohou doufat, že přijde jiný návrh na reorganizaci. I ta má v Česku obvykle míru uspokojení jen něco málo nad deset procent.

Kdo patří mezi kvalifikované investory ENPO Group, není veřejně známo. Neví to ani samotný Solek. „Víme, že velikost a kvalita tohoto investora jsou dostačující k tomu, abychom byli schopni realizovat zamýšlený plán reorganizace,“ řekl k tomu Baše.

Aktiva fondu ENPO Group spravuje investiční butik Tiller. Ten patří do portfolia společnosti Maidavale, se kterou v energetice dlouhodobě spolupracuje investiční skupina Natland Tomáše Rašky. Konkrétně spolu od roku 2020 provozují příbramskou teplárnu a společně ovládli také dvě slovenské elektrárny na biomasu v městech Bardejov a Topolčany.

Miliardové osekání

Podle Natlandu je však spolupráce čistě na bázi obchodního partnerství a na fond nemá žádné vazby. „Energetika je jedním ze strategických oborů investic Natlandu, věnujeme se mu dlouhodobě. Jsme připraveni v oboru investovat vysoké stovky milionů. Nicméně na rozhodování fondu ENPO Group nemáme vliv,“ sdělila mluvčí Natlandu Hana Filipová.

Celkový objem dluhopisů, které Cyrrus u společnosti Solek Holding administruje, dosahuje přibližně 1,4 miliardy korun. Zda jde v tuto chvíli o veškeré vydané dluhopisy firmou Solek Holding, však není zřejmé. Z veřejných informací lze pouze dohledat, že na konci roku 2023 činily závazky spojené s dluhopisy zhruba dvě miliardy korun. Samotný Cyrrus se k novým informacím vyjadřovat nechce.

Držitelé dluhopisů přitom nejsou jediní nezajištění věřitelé holdingové společnosti. Podle výroční zprávy za rok 2023 měl Solek Holding prostřednictvím směnek ke konci roku 2023 napůjčeno zhruba čtvrt miliardy korun. Závazky z obchodních styků tehdy činily více než 700 milionů korun. Solek v prezentaci uvedl, že vnitroholdingové pohledávky se v rámci reorganizace smažou.

Skupina Solek se do finančních potíží dostala už loni, když chilská vláda pohrozila zhoršením regulatorních podmínek. Úpadek se přiblížil poté, co se jí nepodařilo najít strategického investora a její klíčový věřitel, podnikatel Petr Otava, prodal stamilionovou pohledávku Michalu Strnadovi. Následně do insolvence spadla klíčová hlavní společnost Solek Czech Services.

Investoři do korporátních dluhopisů se tak budou smířit s dalším krachem nemalého emitenta. V roce 2021 zkrachovala například investiční skupina Arca Investments, která za sebou nechala dluhy přes deset miliard korun. K tomu v insolvenci takřka každoročně končí středně velcí dluhopisoví hráči se stamilionovými až miliardovými dluhy. V posledních letech jde například o investiční skupiny C2h, Premiot Group nebo GFF.