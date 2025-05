Rozruch kolem Markízy nekončí. Televize se pře s dalším moderátorem zpráv

Viktor Vincze minulý týden skončil jako moderátor hlavní zpravodajské relace Markízy. Stanice mu nabídla působení v novém vlastním zpravodajském formátu v rámci připravovaného on-line projektu TN Live, což Vincze odmítl. „Čtyřnásobný nárůst služeb, dvojnásobný počet pracovních dní, vysílání dvou internetových relací denně, navíc bez jakékoli změny ohodnocení, jsem odmítnul,“ napsal Vincze na sociální síť instagram. V rozhovoru pro Denník N následně otevřeně kritizoval nejen fungování televize, ale i některé kolegy.

Reakce vedení na sebe nenechala dlouho čekat. V oficiálním prohlášení televize, která patří do skupiny PPF, stojí, že s Vinczeho výroky nesouhlasí, protože vážně poškozují dobré jméno televize a znevažují práci celého týmu. „Vedení TV Markíza považuje za mimořádně arogantní, že pan Vincze veřejně zpochybňuje morální integritu svých kolegů, především zkušené a respektované novinářky Zlatice Švýdové Puškárové, jen proto, že má jiný názor než ten, který se on snaží veřejně prosazovat,“ stojí v prohlášení. Stanice proto za jediné možné řešení považuje dohodu na ukončení pracovního poměru. Vincze však tento návrh nepřijal.

Kromě Vinczeho stáhla Markíza z hlavního zpravodajství i moderátorku Zuzanu Čimovou, která pravděpodobně taktéž opustí i samotnou televizi, což oba moderátoři zmínili v závěru svého posledního vysílání. „Já dnes totiž vysílám Televizní noviny naposledy. Po dvanácti letech končím v Markíze a Zuzka velmi pravděpodobně také,“ řekl Vincze a Čimová pokračovala: „Děkujeme vám za vaši dlouholetou přízeň. Já, Viktore, děkuji i tobě. A věříme, že se nevidíme naposledy.“

Celý spor se odehrává v době, kdy je Vincze šéfem odborové organizace v Markíze – a právě odbory hrály klíčovou roli už v předchozí krizi z loňska, kdy byl z televize propuštěn moderátor Michal Kovačič. Ten v přímém přenosu kritizoval vedení a varoval před „orbánizací“ slovenských médií – tedy před snahou o podřízení zpravodajství politické moci, obdobně jako v Maďarsku.

„Televize Markíza považuje za nepřijatelné, aby kterýkoli z jejích moderátorů či tváří na obrazovce, kteří se těší velké důvěře a pozornosti veřejnosti, zároveň vystupoval způsobem, který poškozuje vlastního zaměstnavatele a znevažuje práci celého týmu. Zaměstnanci, kteří se neztotožňují s obsahovým směřováním, mají možnost hledat uplatnění v médiích, která jsou v souladu s jejich přesvědčením. Případně se mohou realizovat v institucích, kde je vyjadřování osobních názorů na společenské dění kompatibilní s jejich profesní rolí a není v rozporu se statusem televizní osobnosti,“ uvedla televize v prohlášení k aktuální situaci kolem Vinczeho.

Loňská krize ukázala hlubší napětí mezi redakcí a vedením televize. Redaktoři upozorňovali na omezování politického zpravodajství a tlak na změnu jeho charakteru. Šéfredaktor Michal Kratochvíl podle kritiků prosazoval „méně konfrontační“ přístup k vládní moci.

Kromě individuálních výpovědí se v Markíze odehrály i kolektivní protesty. Část redakce v loňském roce vstoupila do stávkové pohotovosti poté, co vedení oznámilo pozastavení politického diskusního pořadu. Stávkový výbor požadoval jeho zachování, vedení však jednání ukončilo a oznámilo, že je připraveno přijímat výpovědi. Nespokojení zaměstnanci Markízy poté ohlásili, že vedení televize souhlasilo s požadavky stávkového výboru. Ten kromě jiného žádal, aby vedení televize slíbilo, že politická témata se vysílají objektivně a nestranně a že televize nebude nestandardně zasahovat do obsahu schválených reportáží. Pracovníci Markízy nakonec uvedli, že stávkovat nebudou.