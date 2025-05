Každý občan nebo rezident Spojených arabských emirátů má získat zdarma přístup ke službě ChatGPT Plus, jejíž předplatné pro jednoho uživatele standardně činí 20 dolarů (asi 440 korun). Vyplývá to z oznámení společnosti OpenAI , která populární jazykový model (LLM) s prvky umělé inteligence vyvíjí.

Celostátní přístup ke službě bude součástí strategického partnerství OpenAI a SAE pod názvem Stargate UAE (hvězdná brána SAE). Na jeho základě chce společnost v Abú Zabí vybudovat infrastrukturu pro AI s výkonem 200 megawattů.

Mezi partnery projektu patří výrobce čipů Nvidia nebo emirátský start-up G42. Jde o součást iniciativy OpenAI pro státy (OpenAI for Countries). Jejím cílem je podle společnosti pomoci vládám budovat vlastní kapacity AI, a to v koordinaci s americkou vládou. OpenAI plánuje v první fázi iniciativy uzavřít partnerství celkem s deseti zeměmi.

Na druhé straně se očekává, že G42 finančně přispěje na výstavbu datových center OpenAI ve Spojených státech, uvedl server listu The New York Times (NYT) Za každý dolar, který firma a její partneři investují v Emirátech, investují stejnou částku do datových center v USA. Hodnotu investice v SAE OpenAI nezveřejnila.

OpenAI investuje v zahraničí

V lednu šéf OpenAI Sam Altman s japonskou investiční společností SoftBank a Oraclem představil infrastrukturní projekt Stargate v hodnotě 500 miliard dolarů. OpenAI tehdy uvedla, že pro Stargate vyhodnocuje lokality po celých USA.

První datové centrum tohoto projektu buduje start-up Crusoe v texaském Abilene. Ten nedávno získal investici v objemu 11,6 miliardy dolarů (254,5 miliardy Kč) na rozšíření tohoto datového centra ze dvou budov na osm. Již dříve firma získala 3,4 miliardy dolarů na financování prvních dvou budov projektu. Celková investice dosáhne 15 miliard dolarů (přes 329 miliard Kč).

OpenAI nedávno dokončila financování vedené firmou SoftBank, v němž získala 40 miliard USD. Nové kolo financování ocenilo společnost na 300 miliard USD. Tento měsíc firma oznámila, že po odmítavém postoji veřejnosti ustupuje od plánů na restrukturalizaci na ziskový podnik.

Společnost OpenAI, jejímž předním investorem je softwarový gigant Microsoft, v listopadu 2022 zpřístupnila velký jazykový model ChatGPT veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o AI. Od té doby společnost zveřejnila několik dalších vylepšených verzí modelu.