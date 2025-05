Německo se vrátilo na pozici největšího světového věřitele. Po 34 letech sesadilo Japonsko

Čistá aktiva Japonska v zahraničí dosáhla na konci roku 2024 hodnoty 533,05 bilionu jenů (81,39 bilionu korun), což představuje meziroční růst o 13 procent, vyplývá z dat zveřejněných tamním ministerstvem financí. Ani tato rekordní hodnota nestačila na Německo, jehož aktiva v zahraničí dosáhla hodnoty 569,7 bilionu jenů (86,98 bilionu korun). Třetí skončila pevninská Čína s hodnotou aktiv 516,3 bilionu jenů (78,8 bilionu korun). Následují s větším odstupem Hongkong a Norsko.

Japonsko žebříčku vládlo od roku 1991, kdy předběhlo právě Německo. Čistá zahraniční aktiva země se počítají jako hodnota jejích zahraničních aktiv minus hodnota domácích aktiv vlastněných cizinci.

Japonský ministr financí Katsunobu Kato nepovažuje ztrátu pozice největšího zahraničního věřitele za problém. „Vzhledem k tomu, že čistá zahraniční aktiva Japonska neustále rostou, nemělo by se toto pořadí samo o sobě považovat za známku toho, že se pozice Japonska výrazně změnila,“ řekl novinářům.

Japonské investice loni mířily především do Spojených států a do Velké Británie, z hlediska odvětví převládaly investice do finančnictví, pojišťovnictví a maloobchodu, uvedlo japonské ministerstvo financí. Japonsko je také největším držitelem amerických vládních dluhopisů. Země ale také sedmý rok v řadě navyšovala své zahraniční závazky.

Do budoucna se to ale kvůli americké celní politice může změnit, byť případné stahování aktiv z USA by nemohlo proběhnout rychle vzhledem k tomu, že Japonsko se zaměřuje na přímé investice místo držení akcií, upozornil pro Bloomberg Daisuke Karakama, ekonom Mizuho Bank. „Je snadné si představit, že domácí investoři prodají zahraniční dluhopisy a cenné papíry, když se objeví rizika, ale nebudou se tak snadno zbavovat zahraničních společností,“ řekl.