Rakouské ekonomice se stále nedaří vymanit z recese. Teď krize postihla i jednu z nejznámějších místních značek, společnost KTM. Největší evropský výrobce motocyklů, pod jehož křídla ale patří i další známé značky jako Husqvarna, MV Agusta nebo GASGAS, podal sám na sebe návrh na insolvenci. Firma hodlá během tří měsíců předložit věřitelům plán restrukturalizace. Do té doby bude management společnosti pod soudním dohledem.

„Nejdůležitější konkurenční výhodou je nadšení našich zaměstnanců,“ uvedl mimo jiné v tiskové zprávě generální ředitel Gottfried Neumeister.

V posledních dvou letech došlo už k několika menším vlnám propouštění a do konce roku má své pozice opustit dalších 300 lidí. Aby se nemuselo pakovat zbývajících 3700 pracovníků, má zajistit právě drastická restrukturalizace firmy, o jejíž schválení KTM žádá své věřitele.

Poté, co bylo letos propuštěno už zhruba tisíc zaměstnanců, byli podle rakouského listu Kurier ti zbývající na úterní poradě informováni o podrobnostech opatření na leden a únor – má dojít k přerušení výroby a zredukování provozu na jednosměnný. Podle Hornorakouské komory práce rovněž nelze očekávat, že by v důsledku probíhajících opatření dostali zaměstnanci své mzdy za listopad a také obvyklé vánoční odměny před koncem roku.

Teprve až po předpokládaném schválení plánu restrukturalizace by mzdy od počátku prosince měly být vypláceny normálně. Prezident Komory práce Andreas Stangl podle Kurieru varoval zaměstnance před ukvapenými osobními iniciativami: „V žádném případě neukončujte pracovní poměr ukvapeně. Mohlo by to vést ke ztrátě nároků.“

Z rekordních zisků rovnou do ztrát

Rakouská společnost, jejímž vlastníkem je korporace Pierer Industrie, se v uplynulých týdnech intenzivně snažila zajistit investice na výrobu v řádu stovek milionů eur. Snaha ale zjevně nebyla úspěšná, čehož bezprostředním následkem je právě návrh na dobrovolnou restrukturalizaci.

Společnost se podle rakouského práva rozhodla pro takzvanou Restrukturalizaci se samosprávou. To znamená, že současný management KTM zůstane během procesu restrukturalizace pod kontrolou společnosti a bude pracovat pod soudním dohledem na realizaci reorganizačního plánu.

„Proces restrukturalizace se samosprávou má tu výhodu, že management zůstává ve funkci, což u průmyslové skupiny není nikdy špatné, protože zná vnitřní prostředí,“ řekl pro Kurier Gerhard Weinhofer z poradenské firmy Creditreform.

Finanční výsledky firmy oznámené koncem srpna potvrdily, že tržby klesly v prvním pololetí roku 2024 meziročně o 27 procent a společnost vykázala ztrátu ve výši 195 milionů eur ve srovnání s 97 miliony v předchozím roce. V porovnání s rokem 2022, kdy KTM zaznamenala rekordní zisky, jde o propad ve výši až 90 procent. Jen včera spadly akcie firmy o 45 procent a od začátku roku o plných 87 procent.

Podle vlastní tiskové zprávy „je cílem restrukturalizace nejen zajistit další existenci skupiny KTM, ale také vytvořit základ pro to, aby z procesu vyšla silnější.“ Přeplněné sklady u jednotlivých prodejců KTM se mají ztenčit omezením výroby. V letech 2025 a 2026 klesne podle plánů vedení KTM provozní výkonnost firmy zhruba o jednu miliardu eur.

„Nezbytné devalvace“ v průběhu plánované restrukturalizace povedou k „potenciálu dodatečné ztráty“. Pro rok 2024 se také očekává „negativní roční výsledek ve velmi vysokém třímístném milionovém rozsahu“, uvádí dále KTM. Podle něj by ale neměla být ohrožena účast KTM v seriálu mistrovství světa Moto GP v roce 2025.

Diskutuje se rovněž o prodeji cyklistické divize firmy, jejíž vedení už rozdalo 11 tisíc jízdních kol na skladě svým zaměstnancům.

Devadesátiletá tradice

Rakouská společnost KTM letos oslavuje 90 své existence. V roce 1934 ji v hornorakouském Mattinghofenu založil Hans Trunkenpolz jako dealerství německých aut a motorek. První motocykly začala firma vyrábět až po druhé světové válce a v rámci evropského trhu začala více expandovat v 60. letech. KTM byla úspěšná v terénních závodech a v roce 1978 dokonce založila vlastní pobočku v USA.

Ve druhé polovině 80. let ale začaly prodeje dramaticky upadat a v roce 1991 přišel první krach firmy. Revitalizovaná divize motocyklů KTM Sportmotorcycle GmbH zaznamenala následně konstatní růst, který trval až do roku 2022. Během třiceti let se z firmy o 160 zaměstnancích s produkcí 6000 motorek ročně stal evropský gigant vyrábějící 1000 motocyklů denně. O jeho dalším osudu se rozhodně v nejbližších měsících.