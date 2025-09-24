Předplatné

Strnadova CSG vstupuje do amerického startupu na 3D tisk bojových raket

Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií, říká majitel CSG Michal Strnad.

Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií, říká majitel CSG Michal Strnad. Zdroj: CSG

Venture kapitálový fond Presto Tech Horizons, který založila firma Presto Ventures a průmyslově-technologická skupina CSG, se jako strategický investor zapojil do americké společnosti Firehawk Aerospace. Ta se zaměřuje se na 3D tisk tuhého raketového paliva a motorů. Investiční kolo v hodnotě 60 milionů dolarů vedla venture kapitálová firma 1789 Capital, kterou spolu s partnery řídí Donald Trump Jr.

„Současná geopolitická situace podtrhuje nutnost investovat do inovativních obranných technologií,“ říká majitel CSG Michal Strnad. Firehawk může podle něj hrát zásadní roli v budoucnosti nejen raketového pohonu, ale také výroby munice. „Tento projekt může posílit spolupráci mezi lídry amerického a evropského obranného průmyslu,“ míní Strnad. Obě strany už nyní zkoumají možnosti průmyslového využití technologií Firehawku.

Firehawk je inovátorem v oblasti obranných technologií zaměřených na pokročilou energetiku a pohonné systémy. Presto Tech Horizons, jako jediný evropský investor v tomto investičním kole, může průlomovou technologii přiblížit potenciálním evropským uživatelům. Přesná výše investice Presto Tech Horizons nebyla zveřejněna. Jedná se však o významný finanční přínos pro Firehawk, uvádí zástupci Presto Tech Horizons.

Posílení evropských členů NATO

„Konflikt na Ukrajině ukazuje, že zatímco drony dávají vojákům nespornou výhodu, munice, jako jsou rakety a střely, zůstávají základem bojeschopnosti,“ upozorňuje šéf Firehawk Aerospace Will Edwards. „Dodavatelský řetězec je silný jen tak, jak silný je jeho nejslabší článek – a výroba pohonných látek a energetických materiálů dnes představuje největší omezení při výrobě střel, raket a dělostřelecké munice,“ připomíná.

Umožnit evropskému obrannému průmyslu vyrábět tyto zbraně rychle a ve velkém je podle Edwardse hlavní snahou Firehawku. Dodává, že jde o posílení evropského dodavatelského řetězce v oblasti energetických materiálů, které evropským členům NATO zajistí prostředky k výrobě klíčové obranné technologie.

„Vědci a inženýři zkoumají možnosti využití 3D tisku pro rychlejší, bezpečnější a flexibilnější výrobu tuhých pohonných látek už skoro patnáct let. Firehawk je první, kdo tuto vizi skutečně naplňuje,“ říká nový partner fondu Presto Tech Horizons Matej Luhový.

