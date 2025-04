Průmyslová a technologická skupina CSG dosáhla za loňský rok čistého zisku 526,1 milionu eur, což je o 202 procent více než v roce 2023, kdy zisk činil 174,1 milionu eur. Plyne to z konsolidovaných finančních výsledků, které skupina Michala Strnada orientovaná na obranu a bezpečnost zveřejnila.

Příjmy CSG po započítání The Kinetic Group tvořenou pěticí předních amerických výrobců a značek malorážového střeliva dosáhly 5,2 miliardy eur. Akvizici uzavřel Strnad loni v listopadu a ke konsolidovaným příjmům CSG přispěla jen jedním měsícem. Příjmy samotné CSG tak dosáhly čtyř miliard eur, což představuje nárůst o 131 procent oproti 1,7 miliardy eur v roce 2023. Důvodem je zejména silný organický růst, tvrdí firma.

Ukazatel EBITDA, tedy zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, pak po zahrnutí The Kinetic Group dosáhl výše 1,4 miliardy eur. Konsolidovaný zisk EBITDA, do kterého se započítává i zmíněný jeden měsíc vlastnictví americké skupiny, činí 1,1 miliardy eur. To je podle CSG více než dvojnásobek oproti 0,4 miliardy eur v předminulém roce.

Dramatický nárůst jde napříč celou EU

„Evropa se nachází v klíčovém období, kdy obranný průmysl není již jen sektorem ekonomiky, ale základním kamenem naší suverenity a bezpečnosti. Dramatický nárůst výdajů na obranu napříč kontinentem odráží jasné pochopení této reality a rekordní výsledky CSG v roce 2024 dokazují, že jsme připraveni čelit této historické výzvě,“ komentuje výsledky Strnad.

Růst CSG nejsou podle něj jen čísla. „Jde o zajištění toho, aby evropské demokracie měly nástroje k ochraně svobody v čím dál nestabilnějším světě,“ zdůrazňuje majitel a šéf představenstva CSG.

Strnad dále uvedl, že díky ovládnutí The Kinetic Group je nyní jeho skupina nejvýznamnějším výrobcem malorážové munice v USA a jedním z největších na světě. „Mojí ambicí je vybudovat z CSG jednu ze dvou nejvýznamnějších společností obranného průmyslu v Evropě, k čemuž se každým strategickým krokem přibližujeme,“ dodal.

Země NATO generovaly polovinu příjmů

Podobně jako ostatní zbrojařská uskupení je CSG drtivě orientovaná na export, svoje produkty dodává do více než 110 zemí. Evropa bez Ukrajiny tvořila 43,5 procenta příjmů skupiny, zatímco Ukrajina přispěla 42,8 procenta, což zdůrazňuje dominanci CSG na obranných trzích. USA přidaly 6,7 procenta, přičemž je tam zahrnut zmíněný jeden měsíc výsledků nové akvizice The Kinetic Group. Zbytek světa přispěl sedmi procenty.

Trhy NATO generovaly 49,6 procenta prodejů CSG, zatímco trhy mimo NATO, především Ukrajina, 50,4 procenta. Pokud je Ukrajina zařazena mezi trhy spojené s NATO, expozice vůči NATO stoupá na 92,4 procenta.

Obranný sektor přinesl 83,6 procenta příjmů skupiny, přičemž samotná divize CSG Defence vygenerovala 77,6 procenta celkových tržeb, konkrétně 3,3 miliardy eur, čímž upevnila svou roli hlavního tahouna růstu celé skupiny.

Počet zaměstnanců CSG, kteří pracují v 37 výrobních podnicích převážně v EU a v USA, vzrostl na více než 14 tisíc.