STV přebírá slovenský Matador. Stává se z nás středoevropský výrobce vojenské techniky, říká Drda

Díky této akvizici se podle majitele holdingu Martina Drdy z STV stává středoevropský výrobce vojenské techniky. „Pro Matador Industries pracuje na 240 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, disponuje kvalitním strojním vybavením a více než 35 000 m2 výrobních prostor, což výrazně rozšiřuje celkové výrobní kapacity skupiny. Navíc věříme i v možnosti zapojení Matadoru do vyzbrojovacích projektů na Slovensku. V budoucnu by v Dubnici mohla být umístěna i výroba těžké bojové techniky, protože s Matadorem získáváme i schopnost výroby velkých složitých kovových celků,“ vysvětluje motivy akvizice Drda

MATADOR Industries má zkušenosti s výrobou platforem pro automatizované linky, což umožňuje spolupráci s další společností ze skupiny STV – firmou DEUS Automation, která se zabývá průmyslovou automatizací ve výrobě střeliva a dělostřelecké munice.

Nové investice v Dubci

V Dubnici nad Váhom, kde Matador sídlí, jsou plánovány nové investice a mělo by zde postupně vzniknout mj. konstrukční centrum pro oblast vojenské techniky pro celou skupinu STV. Martin Kele, který pomáhal budovat celou skupinu Matador Group, se nyní stane novým generálním ředitelem společnosti STV Group.

Dobré hospodářské výsledky české zbrojařské skupiny STV a vstřícnější přístup financujících bank nyní podle Martina Drdy celé skupině umožňují více investovat. Tato slovenská akvizice tak nemusí být v dohledné době poslední. „Průběžně analyzujeme různé investiční příležitosti v České republice i v zahraničí. Chceme se při tom primárně věnovat tomu, co umíme, tj. výrobkům a službám v obranném průmyslu, které by vhodně doplnily naši nabídku. Do budoucna se hodláme profilovat také jako výrobce těžké vojenské techniky,“ říká Martin Drda.

Akvizice se týká výhradně Matador Industries, která byla dosud součástí Matador Group. „Skupina Matador je pro nás srdeční záležitostí, budovali jsme ji dlouhé roky. Jsme ale až příliš rozkročeni, chceme se zaměřit na posilování v automobilovém průmyslu, kde to umíme nejlépe. Proto jsme pro jednu z našich dceřiných společností Matador Industries hledali strategického partnera a jsme rádi, že jsme se v tomto spojili s STV Group. Tato silná, ambiciózní a stále rostoucí společnost bude jistě schopná výrobu v Dubnici i nadále rozvíjet a vybudovat zde centrum excelence zbrojní výroby pro celý region Česka a Slovenska,“ vysvětluje Štefan Rosina, prezident skupiny Matador.