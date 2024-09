Válka na Ukrajině připomněla evropským zemím, že hrozba válečného konfliktu je reálnější, než si v posledních desetiletích kdokoli myslel. Výsledkem je výrazné posilování investic do obrany a spolu s ním dramaticky roste také hodnota zbrojařských společností. Jednou z nich je i německý Rheinmetall, jehož tržní hodnota se od roku 2022 zšestinásobila. A nevypadá to, že by měl v blízké době zpomalit. Jeho slibný budoucí vývoj předznamenávají velké zakázky, vznik nových závodů v zahraničí nebo strategická partnerství, jaká by v minulosti nebyla možná.