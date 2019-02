Temelín čekají letos desítky investic za 1,5 miliardy | E15.cz

ČEZ plánuje letos v jaderné elektrárně Temelín 180 investičních akcí za 1,5 miliardy korun. Chce elektrárnu modernizovat, i posilovat bezpečnost. Energetici je budou provádět hlavně při odstávkách: odstávka prvního bloku začne 1. března, druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června. Obě odstávky by měly trvat dva měsíce. V elektrárně letos přibudou i nové zábrany a kamery, víc pracovníků bude muset mít bezpečnostní prověrku. Novinářům to řekli zástupci vedení elektrárny.

Od začátku provozu investoval ČEZ do modernizace Temelína 19 miliard. Do obou českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany investuje letos ČEZ přes 2,5 miliardy Kč. Řekl to ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.

Během odstávky druhého temelínského bloku zahájí energetici dvouletou rekonstrukci blokových výměníkových stanic. V nich se voda určená pro vytápění Týna nad Vltavou a elektrárny připravuje na správnou teplotu a množství. Stanice budou mít o 40 procent menší výkon.

„Původní ohříváky byly dimenzovány na mnohem větší tepelný výkon, ke kterému jsme se nikdy nepřiblížili. Očekáváme i nižší spotřebu elektřiny,“ řekl ředitel elektrárny Jan Kruml.

Za důležitou investici označil i opravu potrubí, které propojuje chladicí věže s oběma strojovnami. S průměrem 3,4 metru jde o jedny z největších potrubí v areálu. Rekonstruovat se bude během několika let v délce 300 metrů.

Temelín posílí i systém fyzické ochrany. Přibudou nové kontrolní vstupy, mechanické zábrany i kamery. Vše má být hotovo do konce roku.

Podle legislativy platné od roku 2017 měli energetici tři roky na to, aby zřídili takzvané životně důležité prostory. K nim patří bezpečnostní systémy, bloková dozorna, nouzová dozorna i reaktorové sály. Po roce 2020 do nich budou mít vstup jen pracovníci s bezpečnostní prověrkou. „V celé divizi (v elektrárnách Temelín a Dukovany) to bude 2000 lidí. Většina pracovníků ČEZ tyto prověrky má, okolo tří čtvrtin. Musí je mít i pracovníci dodavatelských firem,“ řekl Kruml.

Elektrárna letos přijme téměř 100 zaměstnanců. Pětinu náborů tvoří dlouhodobě absolventi technických oborů středních a vysokých škol. V elektrárně pracuje 1271 zaměstnanců Skupiny ČEZ.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny elektřiny, byla to druhá nejvyšší výroba. Od začátku letošního roku vyrobil 2,26 TWh elektřiny.