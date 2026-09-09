Temelín vymění ruské palivo za americké. Po letech příprav dostal ČEZ povolení
- První palivo od americké firmy Westinghouse do reaktoru zavezou na konci roku.
- Elektrárna plánuje odebírat palivo také z Francie.
- Přechod na nové palivo se připravuje i v jaderné elektrárně v Dukovanech.
Jaderná elektrárna v Temelíně bude moci začít používat nové palivo od americké společnosti Westinghouse. Energetická firma ČEZ k tomu získala povolení od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Energetici nyní plánují nové palivové soubory zavézt do reaktoru prvního bloku během plánované odstávky na konci letošního roku. Dosud elektrárna využívá palivo od ruského výrobce TVEL.
Úřad vydal povolení po několikaletém procesu příprav, testování a bezpečnostních analýz. Nové palivové soubory jsou přitom už v areálu elektrárny. Po převzetí prošly sérií kontrol, které ověřily jejich technický stav i soulad s požadavky na bezpečné používání.
„Jde o další důležitý krok v posilování energetické bezpečnosti České republiky a diverzifikaci dodavatelů jaderného paliva. Navíc platí, že držíme v obou našich jaderných elektrárnách i jeho strategické zásoby,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Na zvýšení počtu dodavatelů paliva začal ČEZ s cílem větší nezávislosti na jednom dodavateli pracovat na konci minulého desetiletí. Vedle společnosti Westinghouse, která už dodala i první soubory pro Dukovany, má pro Temelín uzavřenou smlouvu také s francouzskou společností Framatome.
Přechod připravují také Dukovany
Nové palivo není pro energetiky v Temelíně neznámé. Už v minulých letech elektrárna úspěšně otestovala několik zkušebních palivových souborů Westinghouse, které prošly provozem přímo v reaktoru. Zároveň navázala na dodávky pro další jaderné elektrárny obdobného typu.
Součástí schvalovacího procesu bylo například detailní bezpečnostní hodnocení. Odborníci podle ČEZ téměř dva roky hodnotili chování paliva při běžném provozu, z hlediska bezpečnostních aspektů, jeho kompatibilitu s reaktorem a také způsob manipulace a skladování.
„První zavezení nového paliva plánujeme ještě letos při plánované odstávce prvního temelínského bloku. A zároveň navážeme přípravou licencování i pro dukovanské palivové soubory,“ podotkl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Na přechod na nové palivo se připravuje také jaderná elektrárna v Dukovanech, která převzala první palivové soubory od Westinghouse už loni. V současnosti tam energetici nové palivo testují. ČEZ navíc letos oznámil, že bude spolupracovat na vývoji palivových souborů nové generace pro reaktory dukovanského typu s francouzskou firmou Framatome a dalšími evropskými provozovateli.
V současnosti v jihočeském Temelíně fungují dva jaderné bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů. Od začátku letošního roku zatím vyrobily přibližně 12 terawatthodin elektřiny. Další čtyři jaderné bloky, z nichž má každý výkon 510 megawattů, jsou v Dukovanech.
Korejská společnost KHNP nyní v Dukovanech připravuje výstavbu dalších dvou bloků. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. V současnosti na místě pokračuje geologický průzkum lokality. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029. Vláda v příštím roce rozhodne také o stavbě dvou nových jaderných bloků v Temelíně.