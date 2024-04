Tesla v těžkých časech. Musk propouští, zlevňuje, svolává cybertrucky a chce odměnu 56 miliard dolarů

Tesla má velmi agresivní politiku, díky níž se s cenou udržuje hluboko pod evropskou a korejskou konkurencí a útočí i na jinak velmi levné, komunistickým státem dotované čínské elektromobily. Přesto zájem o její vozy momentálně padá a musí pokračovat v cenové válce. „Ceny Tesly se musí často měnit, aby odpovídaly výrobě a poptávce,“ napsal na síti X šéf automobilky Elon Musk.

