Úřady práce přijaly 4174 žádostí o náhradní mzdu od pracovníků huti Liberty Ostrava, která je od června v insolvenci. Zatím vyplatily peníze zhruba polovině žadatelů. Většině zbývajících by je mohly stihnout poslat do konce týdne. Na síti X o tom dnes informoval ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). O dalším postupu při řešení situace podniku a jeho zaměstnanců budou dnes odpoledne jednat premiér Petr Fiala (ODS) a ministři práce, financí a spravedlnosti s odboráři.

„Postupně vyřizujeme žádosti zaměstnanců Liberty Ostrava o náhradu mzdy. Celkem jsme obdrželi 4174 žádostí. Z toho je 3115 schváleno a 2114 vyplaceno. Děláme všechno pro to, abychom do konce týdne vyplatili i naprostou většinu zbylých žádostí,“ uvedl Jurečka.

Po začátku insolvenčního řízení stát poskytne nevyplacené mzdy, a to po tři měsíce. Zaměstnanci o ně mohli začít žádat 17. června. Generální ředitel úřadu práce Daniel Krištof už dřív popsal, že do firmy vyrazilo deset mobilních týmů, které žádosti přijímaly. Tvořil je pracovník úřadu a personalista z podniku. Vyplňování formulářů tak bylo podle Krištofa přesnější a vyřizování rychlejší. Proces pomáhá zrychlit i digitalizace a přenos dat mezi resortními systémy, zaměstnancům jsou k dispozici také specialisté na rekvalifikace, uvedl ministr.

Výdaje na náhradní mzdy i s odvody by měly činit asi 1,3 miliardy korun. Měsíční náhrady do 1,5násobku průměrné mzdy poskytuje stát za květen, červen a červenec. Pro tyto případy se platí odvody ze mzdy na politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel na ni z vyměřovacího základu zaměstnanců posílá 1,2 procenta.

Jurečka už dřív uvedl, že by se výplata náhradních mezd mohla případně o měsíc až dva prodloužit, pokud se objeví investor s vážným zájmem o podnik. Ministr přislíbil, že by pak připravil návrh rychlé novely. Před nedávnem uvedl, že ví o dvou vážných zájemcích. Ve středu ČTK řekl, že by vláda mohla příští týden vědět, jak by mohl vypadat další postup. Zmínil, že do konce července by pak mohlo být jasné, zda bude možné v Liberty výrobu udržet.

Většina provozů zadlužené společnosti Liberty Ostrava stojí od loňského prosince, převážná část z 5000 zaměstnanců je od té doby doma. Odbory chtějí s premiérem a ministry jednat o dalším postupu při řešení situace podniku a o zajištění zaměstnanců po červenci, kdy skončí vyplácení náhradních mezd od státu.