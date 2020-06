Total masivně investuje do větrné energie | E15.cz

Projekt má vyjít celkem na tři miliardy liber, přičemž francouzská firma na něj v budoucnu poskytne polovinu této částky. Hradit ji má převážně z půjček.

Total se tímto krokem připojuje k dalším ropným gigantům, kteří peníze ze svého dosud klíčového podnikání přetavují v investice do obnovitelných zdrojů a snaží se tak přesvědčit investory i ekology, že berou snižování své emisní stopy vážně. Společnosti jako Total, Royal Dutch Shell, Equinor nebo Repsol tak v posledních letech masivně investují nejen do výroby a skladování elektřiny, ale například i do nabíjecích stanic pro elektromobily.

Total minulý měsíc slíbil, že do roku 2050 v Evropě dosáhne uhlíkové neutrality. Na druhou stranu připouští, že stěžejní pro podnik nadále zůstanou fosilní pohonné hmoty.

Velká Británie je největším trhem pro offshore větrné parky na světě. S celkem 37 projekty a 8,5 instalovaného výkonu tyto elektrárny dokážou zásobovat elektřinou zhruba 7,5 milionu domácností. Dalších 3,8 gigawattu instalovaného výkonu energetické firmy navíc nyní staví a podle dat obchodní asociace s větrnou elektřinou RenewableUK se připravují projekty o výkonu dalších 10,9 gigawattu.