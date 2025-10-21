Toyota chystá novou Corollu. Nejprodávanější auto světa čeká elektrická éra
Toyota představí na konci října v Tokiu koncept nové Corolly. Ikonický model, který se stal nejprodávanějším vozem světa, se má podle všeho dočkat elektrické verze. První ukázky naznačují zásadní designovou i technologickou proměnu.
Na konci října se na autosalonu Japan Mobility Show v Tokiu představí nová generace modelu Toyota Corolla. Japonská automobilka už zveřejnila první záběry konceptu, který by mohl naznačit směřování nejprodávanějšího auta světa. Podle nich se zdá, že Corolla vstoupí do éry elektromobility.
Z videa, které Toyota zveřejnila, je patrné, že vůz má dvířka pro nabíjecí konektor, což naznačuje čistě elektrický, případně plug-in hybridní pohon. Krátká, zkosená příď navíc naznačuje, že by mohlo jít o zcela nový elektrický základ.
Design vozu se výrazně odklání od dosavadní, spíše konzervativní podoby modelu. Novinka působí sportovněji a moderněji, s ostrými liniemi a světelnými prvky, které připomínají například vůz HiPhi Z od dnes již zaniklé čínské značky Human Horizons.
Podle odborníků by Toyota mohla u elektrické Corolly zvolit podobný přístup jako u nových generací modelů RAV4 a Camry – tedy kombinaci osvědčené techniky s novým designem. Tentokrát ale vše nasvědčuje tomu, že elektrická Corolla vzniká zcela od základu jako nový model.
Toyota už dnes nabízí několik elektrických sedanů, zejména pro čínský trh. Model bZ3 využívá techniku společnosti BYD a vyrábí jej společný podnik s FAW, větší bZ7 pak vzniká ve spolupráci s Huawei a GAC. Globální elektrická Corolla by tak mohla být dalším krokem v rozšiřování elektrické nabídky značky mimo Čínu.
Toyota očekávání propad zisku
Největší japonská automobilka Toyota v srpnu snížila odhad celoročního provozního zisku o 16 procent. Na finanční výsledky bude mít negativní dopad zpevňující jen a americká dovozní cla. Firma o tom informovala dnes na svém webu.
Největší světový výrobce automobilů nově odhaduje celoroční provozní zisk na 3,2 bilionu jenů (457 miliard korun), zatímco dříve počítal s 3,8 bilionu jenů. Kromě cel a vývoje směnného kurzu z něj ukrojí i vyšší ceny materiálů.
Toyota očekává, že americká cla sníží její zisk za celý fiskální rok o 1,4 bilionu jenů. Už dříve odhadovala dopad ve výši 180 miliard jenů za duben a květen, dosud ale nezveřejnila prognózu pro celý rok.
Za první čtvrtletí, tedy od dubna do června, Toyota vykázala provozní zisk 1,17 bilionu jenů. To je sice pokles oproti 1,31 bilionu jenů v předchozím roce, ale je to více než odhadovali analytici.
Kvartální výsledky Toyoty potvrzují tlak, který americká dovozní cla vyvíjejí na japonské automobilky. A to přesto, že obchodní dohoda mezi Tokiem a Washingtonem nabízí možnou úlevu, píše agentura Reuters.
Podle bilaterální dohody z minulého měsíce má japonský vývoz automobilů do Spojených států podléhat clu ve výši 15 procent, což je méně než původních 27,5 procenta. Termín, kdy tato změna vstoupí v platnost, však dosud nebyl oznámen.
Toyota minulý týden oznámila rekordní globální produkci a prodej za první polovinu roku. Výsledek táhla silná poptávka v Severní Americe, Japonsku a v Číně.