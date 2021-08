Didi, čínská taxislužba, odkládá vstup na evropské trhy. Bojí se vyšetřování | E15.cz

Čínská alternativní taxislužba Didi v západní Evropě prozatím působit nebude, uvedl deník The Wall Street Journal . Firma, která je v posledních týdnech vyšetřována čínskými regulátory, se obává, že by mohla čelit podobnému nátlaku i ze strany západních úřadů. Cenné papíry Didi na burze v USA během středy a čtvrtka prudce oslabovaly a v době uzávěrky burzy se obchodovaly za 8,25 dolaru za akcii. Od premiéry na americkém trhu před necelými dvěma měsíci už odepsaly skoro padesát procent.

Didi měla původně v úmyslu vstoupit na evropské trhy už během letošního roku a konkurovat tam americkému Uberu či estonskému Boltu. Čínská taxislužba již získala licenci k působení ve třech britských regionech. Později měla své služby rozšířit i do dalších částí Spojeného království včetně Londýna a do Francie a Německa. Teď se ovšem rozhodla svůj záměr nejméně o rok posunout.

„Znamená to mimo jiné i to, že zaměstnanci, které Didi v Evropě pro tento účel najala, budou propuštěni,“ prozradil The Wall Street Journalu představitel společnosti, jenž si nepřál být jmenován. O kolik osob se jedná, zdroj neuvedl.

Čínští regulátoři si došlápli na Didi na začátku července a obvinili firmu, že závažně porušila bezpečnostní pravidla ohledně citlivých dat svých zákazníků. Od té doby je fungování taxislužby v mateřské zemi předmětem rozsáhlého vyšetřování a hodnota jejích akcií procházela v průběhu léta výraznými výkyvy.

Ke sledování společnosti následně vyzvali rovněž někteří zákonodárci ve Velké Británii, podle kterých by Didi mohla údaje o britských uživatelích poskytovat komunistické vládě v Pekingu. Konzervativní kabinet britského premiéra Borise Johnsona ze stejného důvodu zakázal v minulém roce čínskému telekomunikačnímu gigantu Huawei podílet se v zemi na budování infrastruktury pro 5G sítě. Podobnému bojkotu se Didi nyní hodlá vyhnout.

„Do budoucna máme ovšem nadále v plánu objevovat nové trhy,“ píše se v oficiálním prohlášení firmy. Didi, která celosvětově zaměstnává asi 16 tisíc lidí, letos rozšířila své působení například do Jihoafrické republiky, Kazachstánu a do Ekvádoru. Od loňského roku funguje též v Rusku. Na konci června 2021 prožila úspěšný debut na burze ve Spojených státech. Tehdejší IPO podniku vynesla 4,4 miliardy dolarů, tedy kolem 95 miliard korun.

Podle Matthewa Kantermana a Tiffany Tamové, analytiků agentury Bloomberg, je nicméně pravděpodobné, že série nových regulací nakonec přiměje Didi některé ztrátové zahraniční trhy opustit.