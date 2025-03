Začátkem týdne prezident novinářům řekl, že v příštích dnech podrobně popíše cla na automobily. Podle agentury Bloomberg tím naznačil, že by mohla přijít ještě před plánovaným zavedením rozsáhlých recipročních cel zaměřených na země, které jsou zodpovědné za větší část obchodního deficitu USA. Ty Trump plánuje na 2. dubna, píše Reuters.

Dovozní cla na automobily ve výši 25 procent, která Trump navrhl v únoru, by způsobila otřes v celosvětovém průmyslu, píše Reuters. Ten se již nyní ocitá v nejistotě způsobené Trumpovými rychlými hrozbami uvalením cel a jejich občasným odvoláním.

Cla zvýší ceny vozů o tisíce dolarů

Cla by mohla zvýšit cenu automobilů o tisíce dolarů, což by zasáhlo prodej nových vozidel a vedlo ke ztrátě pracovních míst, uvedlo Centrum pro automobilový výzkum. Americký automobilový průmysl je totiž do značné míry závislý na dovozu dílů.

V roce 2024 USA dovezli automobilové výrobky v hodnotě 474 miliard dolarů (10,9 bilionu korun), z toho osobní automobily v hodnotě 220 miliard dolarů (4,6 bilionu korun). Největšími dodavateli byli blízcí spojenci USA, jako je Mexiko, Japonsko, Jižní Korea, Kanada a Německo.

Trump brojí proti EU

Trump se dlouhodobě vymezuje proti tomu, co nazývá nespravedlivým zacházením v souvislosti s vývozem automobilů z USA na zahraniční trhy. Často zmiňuje Evropskou unii, která při dovozu vozidel uplatňuje desetiprocentní clo, což je čtyřikrát více než 2,5procentní celní sazba pro dovoz osobních automobilů do USA.

VIDEO: V Americe se líp shání lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, řekl Kren ze Safetiky pořadu FLOW

FLOW: V Americe se líp shání lidi. Z Trumpa jsme ale všichni nervózní, říká Kren ze Safetiky • e15

List Financial Times (FT) v úterý s odkazem na informované zdroje napsal, že Trumpův plán dvoufázového celního režimu, který by mohl být oznámen 2. dubna, zahrnuje okamžité zavedení mimořádných cel na dovoz aut a následné vyšetřování obchodních praktik partnerských zemí.

Trumpův tým podle zdrojů FT diskutuje o využití mimořádných pravomocí, které administrativě přiznává legislativa, například zákon o mezinárodních pohotovostních ekonomických opatřeních (IEEPA) nebo část zákona o clech z roku 1930. To by vládě umožnilo uvalit mimořádná cla až do 50 procent, ještě než bude vyšetřování obchodních partnerů dokončeno.