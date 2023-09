Tykač dál sází na uhlí. Jeho skupina kupuje podíl ve firmě Coronado | e15.cz

Majitel energetické společnosti Sev.en Pavel Tykač

Investiční skupina Sev.en Global Investments českého miliardáře Pavla Tykače kupuje 51procentní akciový podíl v producentovi metalurgického uhlí Coronado Global Resources, který působí ve Spojených státech a Austrálii. Pro transakci je potřebný souhlas úřadů z obou těchto zemí. V pondělí to oznámila vedoucí komunikace Sev.en Global Investments Veronika Diamantová. Cenu transakce firma neuvedla.

K převzetí většinového podílu ve společnosti Coronado Global Resources podepsala Sev.en Global Investments závaznou smlouvu. Prodávajícím je investiční skupina Energy & Minerals Group, která firmu před dvanácti lety založila, uvedla Tykačova skupina. Coronado Global Resources patří podle svého webu mezi největší světové producenty metalurgického uhlí, s jejími akciemi se obchoduje na australské burze ASX.

„Věříme v nastavenou obchodní strategii a jsme připraveni investovat do jejího rozvoje s cílem nejen posílit už vlastněné doly v Austrálii a ve Spojených státech, ale podpořit i další akvizice,“ uvedl k transakci generální ředitel Sev.en Global Investments Alan Svoboda. Coronado ročně vytěží až 16 milionů tun suroviny v australském Queenslandu a v amerických státech Pennsylvánie, Virginie a Západní Virginie. Tamní zásoby uhlí podle Sev.en Global Investments zaručují dlouhodobou těžbu.

Sektory, kterým se ostatní vyhýbají

Tykač letos v květnu v rozhovoru pro agenturu Reuters uvedl, že se poohlíží po dalších akvizicích ve Spojených státech a Austrálii. Zaměřit se chtěl na produkci elektřiny, těžbu uhlí a práva na těžbu, které mají vysokou výnosnost a jsou ze sektorů, kterým se ostatní vyhýbají, uvedl. Investice do uhlí a fosilních paliv jsou podle Tykače špatně financovatelné, což je zlevňuje, protože musí být financované vlastním kapitálem.

Sev.en Global Investments z Tykačovy skupiny Sev.en se zejména na energetiku a těžební průmysl zaměřuje dlouhodobě. Skupina působí na třech kontinentech - v Evropě, Austrálii a v Severní Americe. V Austrálii zahrnuje její investiční portfolio elektrárnu Vales Point Power Station společnosti Delta Electricity a uhelný důl Chain Valley Colliery firmy Delta Coal. Dále pak producenta hnojiva potaše SO4 a také Sev.en Royalties, která vlastní těžební práva na uhelné zásoby. Ve Spojených státech skupina vlastní těžební společnost zaměřenou na metalurgické uhlí Blackhawk Mining a firmu Golden Eagle Land Company, která má těžební práva na více než dvě miliardy tun uhelných zásob.

Tykač je podle dubnového žebříčku časopisu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem osm miliard dolarů (zhruba 184 miliard korun).