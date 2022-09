Skupina Sev.en koupila australskou uhelnou elektrárnu | E15.cz

Česká energetická společnost Sev.en miliardáře Pavla Tykače koupila uhelnou elektrárnu v Austrálii. Na koupi elektrárny Vales Point v australském státě New South Wales se dohodla s dosavadními vlastníky Trevorem St Bakerem a Brianem Flannerym. Sev.en už vlastní podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen, která vedle Velké Británie působí také v Austrálii, kde provozuje dvě uhelné elektrárny.

Tento nákup, který zajišťovala investiční banka RBC Capital Markets, představuje dosud největší expanzi firmy Sev.en na australském energetickém trhu. „Výrazně tak posílíme svou přítomnost v Austrálii,“ řekl pro australský deník Financial Review Alan Svoboda, výkonný ředitel společnosti Sev.en Global Investments, která má ve skupině na starosti zahraniční expanzi.

Skupina podle něj nachází uplatnění tam, kde začíná být cítit nedostatek institucionálních peněz. „O řadu sektorů ztrácejí investoři zájem, protože jsou často nešťastně nálepkovány jako nedostatečně ‚zelené‘, udržitelné nebo sociálně rovné. Přitom jsou pro rozvoj ekonomiky a její úspěšnou transformaci i nadále klíčové. Vidíme, že takových příležitostí se objevuje a bude objevovat stále více,“ uvedl již dříve Svoboda.

Bývalí majitelé elektrárny Vales Point, podnikatel v energetice Trevor St Baker a investor Brian Flannery, ji získali od vlády New South Walesu v roce 2015 za milion australských dolarů, zhruba 16 milionů korun. Už v roce 2017 stoupla její hodnota na 722 milionů australských dolarů, přibližně 11,8 miliardy korun. Oba podnikatelé se dohodli na prodeji svých 50procentních podílů ve společnosti Delta Electricity, která elektrárnu vlastní, české rodinné společnosti Sev.en Global Investments.

Cenu transakce ani jedna z obchodujících stran neprozradila, podle St Bakera se ale nepřiblížila k 700 milionům australských dolarů. Součástí prodeje je i uhelný důl dodávající elektrárně surovinu.

St Baker ve svém vyjádření potvrdil vysoký akviziční apetit Sev.en na australském trhu. „Tento prodej umožní skupině Sev.en dále růst, jelikož nový majitel má ambici růst, a to jak v Austrálii, tak i globálně,“ uvedl Trevor St Baker.

Mezi další zahraniční akvizice skupiny Sev.en patří společnost Blackhawk Mining, která je jedním z největších producentů metalurgického uhlí pro výrobu oceli v USA, nebo také získání minoritního podílu v těžební společnosti Corsa Coal, která je dalším významným americkým producentem koksovatelného uhlí v USA. Sev.en Global Investments též buduje globální portfolio pozemků a těžebních práv k různým nerostným zdrojům.

Skupina Sev.en se chystá investovat i na domácím trhu. Na Mostecku chce postavit pět nových fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 130 megawattů. Investici odhaduje na 2,5 až 3 miliardy korun.