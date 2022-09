Uhlí je dost, vagonů málo. Osobní vlaky dají přednost nákladním | E15.cz

Ještě nedávno nemyslitelná věc se stává skutečností: Česku hrozí uhelná krize. Ne proto, že by se uhlí netěžilo dost, ale kvůli omezeným kapacitám nákladních železničních dopravců. Ti varují, že se do elektráren, tepláren či uhelných skladů nemusí včas přepravit dostatek paliva. Potížím už čelí první teplárny. Vagony nejsou a koupit je se nevyplatí. Rozšířit kapacity o ojeté vagony z trhu je podle dopravců složité, protože je rapidně poptává „celá Evropa“ a nové vagony určené na převoz uhlí se koupit nevyplatí. Řešení tak může představovat chystané opatření ministerstva dopravy. To by v případě krize zmocnilo šéfa rezortu Martina Kupku (ODS) k tomu, aby dal přednost vybraným nákladním vlakům před osobními na plně vytížených koridorových tratích.