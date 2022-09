Uniper se stává státní firmou. Německá vláda převezme zbylé akcie | E15.cz

Německá vláda se dohodla na převzetí společnosti Uniper, která je největším dovozcem ruského plynu do země a dostala se do existenčních problémů kvůli omezení dodávek ruského plynu a zdražení této energetické suroviny. Vláda odkoupí podíl od mateřské společnosti Fortum a navýší kapitál. Po dokončení transakce by vláda měla vlastnit v Uniperu podíl 98,5 procenta, oznámila Fotrum.