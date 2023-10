V Česku vznikne Top Gun. Státní podnik bude trénovat piloty F-35 | e15.cz

Součástí nákupu 24 bojových letounů F-35 Lightning II od Lockheed Martinu za 150 miliard korun, největší investice v historii české armády, je i zapojení tuzemského průmyslu. A ten se dočkal, konkrétně státní podnik LOM Praha a jeho dceřiná společnost VR Group. LOM finalizuje kontrakt s americkým zbrojařem, který mu umožní stát se jedním ze dvou certifikovaných center v Evropě, kde se budou moci piloti cvičit pro létání s F-35. VR Group zároveň obdrží simulátory pro F-35. V exkluzivním rozhovoru pro e15 to uvedl generální ředitel LOM Jiří Protiva.

Hodnota dohody se pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů dolarů. Spočívá v předání technologií a know-how, jak výcvik provádět, které Lockheed českému podniku s více než stoletou tradicí poskytne. LOM bude moci na tomto know-how postavit svůj další byznys: tedy cvičit nejen desítky českých pilotů, ale i stovky pilotů z ostatních evropských zemí.

Ty pořizují „efpětatřicítky“ ve velkém. Letouny F-35 páté generace se mají stát klíčovou vzdušnou silou Evropy. Do roku 2030 jich má parkovat v hangárech evropských armád více než šest set. Jen výcvik by tak LOM mohl generovat vyšší stovky milionů korun ročně.

„Ladí se už jen detaily, k podpisu ze strany LOM a Lockheedu by mělo dojít začátkem příštího roku. Hodnotu kontraktu finalizujeme, časem se může zvýšit s tím, jak se bude spolupráce s Lockheedem rozvíjet,“ řekl Protiva. Vznikající konkrétní spolupráce vyplývá z rámcového memoranda, které obě strany podepsaly během Dnů NATO v září.

Protiva si od rozšiřující se spolupráce s Lockheedem a možným dalším zakázkám do budoucna slibuje navýšení ročních tržeb státní firmy na vyšší miliardy. Pro představu: letos by měl LOM dosáhnout obratu kolem 1,5 miliardy korun a zisku na úrovni asi deseti milionů.

S evropskými partnery již neoficiálně diskutuje možný trénink zahraničních pilotů v Česku, nejdřív ale musí připravit výcvikové kapacity. V Evropě dle Protivy aktuálně funguje jediné výcvikové centrum pilotů pro F-35, a to v Itálii na Sardinii.

Výcvik pilotů bude mít tři hlavní fáze. První bude probíhat v pardubickém centru leteckého výcviku. Lockheed přizpůsobí zdejší výcvikové osnovy tak, aby se zde piloti mohli školit prostřednictvím simulátorů pro letouny L-39NG a na letounech samotných. Čtyři tyto letouny nakoupil LOM od Aera Vodochody za 2,1 miliardy korun, do výcviku je implementuje začátkem roku 2025. Že jsou „engéčka“ kompetentní pro výcvik pilotů na F-35, již Lockheed potvrdil.

Jakmile čeští piloti dokončí základní výcvik v Pardubicích, měli by se přesunout do Spojených států, kde by v rámci další fáze výcviku trénovali na bitevnících F-35, rozhodne-li tak ministerstvo obrany. Závěrečná třetí fáze bude probíhat na čáslavské základně prostřednictvím simulátorů na F-35 a prostřednictvím českých letounů F-35.

Právě dodávka několika jednotek simulátorů pro létání s F-35 do Česka je samostatným projektem, který je součástí dokončované dohody mezi Lockheedem a LOM. Jeho dceřiná firma VR Group bude moci simulátory provozovat, udržovat a modernizovat.

Na simulátorech by měli piloti v této závěrečné fázi výcviku strávit asi dvě třetiny času, zbytek na F-35 samotných. Důvodem jsou i značné náklady na letovou hodinu F-35, které se pohybují v řádu vyšších stovek tisíc korun. Sám Lockheed tento náklad nekonkretizuje, v minulosti si dal za cíl stlačit ho k 25 tisícům dolarů, tedy necelým šesti stům tisícům korun.

Vysoké náklady na nákup i provoz letounů zmiňovali někteří zástupci sněmovní opozice, když vládu za pořízení F-35 kritizovali. Podle vojenského analytika Lukáše Visingra je F-35 nejlepším strojem své kategorie, za jehož ustájení ve flotile však uživatelé platí vysoké náklady.

Finanční zátěž je v jistém smyslu rekordní i pro Spojené státy, jelikož se jedná o nejdražší vojenskou zakázku v jejich historii. Za vývoj a nákup F-35 do americké flotily už USA zaplatily 412 miliard dolarů, uvedlo dříve americké ministerstvo obrany.

LOM a VR Group jsou dvěma z celkem jedenácti českých společností, které se zapojí do průmyslové spolupráce s Lockheedem. Jednou z dalších takových je i První brněnská strojírna (PBS) Velká Bíteš. I ta jedná o spolupráci s americkým gigantem, smlouvu by chtěl český výrobce letecké techniky podepsat do konce letošního roku, prohlásil ředitel podniku Milan Macholán zatím bez dalších podrobností.

E15 navštívila texaskou továrnu na výrobu F-35 loni v listopadu v rámci výrobcem organizované prezentace pro česká média. Testovací pilot a dlouholetý příslušník amerických vzdušných sil Scott „Shark“ McLaren tehdy komentoval budoucí úkol pro české piloty takto: „Samotný proces kvalifikace není extra náročný. To, co bude pro piloty gripenů skutečně složité, je přivyknout si na rozdílné ovládání.“ Na rozdíl od gripenů totiž F-35 nemá hlavní knipl uprostřed kokpitu, ale dva po stranách.

„Je to zcela přelomové letadlo. Informační nadvládu poskytuje nejen pilotovi, ale i ostatním vzdušným i pozemním silám,“ popisuje své zkušenosti McLaren. F-35 je prvním americkým bojovým letadlem po půl století, které není vybaveno průhledovým displejem. Data se totiž pilotovi promítají na displej integrovaný v helmě. Ta je každému pilotovi uzpůsobena na míru tak, aby se data zobrazovala přesně v pozici očí.