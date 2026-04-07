V Česku za milion, v Novém Dillí za třetinu. Proč se škodovky v Indii prodávají za zlomek evropské ceny?
- Čím dál přísnější požadavky Evropy na osobní vozy tlačí ceny vzhůru.
- Útraty i zákazníků v Česku tak začínají na mnohem vyšších částkách, než které platí spotřebitelé v Číně, Indii či ve Vietnamu.
- Změnu by mohl přinést nejen tlak byznysu na zmírnění regulací, ale i přechod na elektromobily.
Ta otázka zazněla i na setkání šéfa Škody Auto Klause Zellmera s novináři začátkem března – kalkuluje mladoboleslavská automobilka s myšlenkou, že by část vozů, které vyrábí v Indii, tedy podstatně levněji než v Evropě, dovážela zákazníkům na starý kontinent a zvýšila tak svou konkurenceschopnost? Odpovědí zkušeného manažera, který před nástupem do Škody zastával vrcholné pozice v další koncernové značce Porsche, bylo jednoznačné „ne“. Ačkoliv v Indii vyráběné modely vyváží na řadu trhů, například Kushaq do zemí Perského zálivu nebo Slavii do Vietnamu, zákazník v Praze či Berlíně se k těmto levnějším vozům nedostane.
„Cenu osobních vozů v EU zvyšuje v první řadě, podobně jako u jiných průmyslových sektorů, cena vstupů, především energie, hliníku nebo oceli. V druhém sledu to jsou náklady na vyhovění regulatorním požadavkům, tedy emisním normám Euro 6 a 7, bezpečnostním normám, nařízení pro správu dat nebo kyberbezpečnostní směrnici NIS2,“ konstatuje viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar s tím, že EU dosud šla cestou postupného zpřísňování.
Rozdíl v řádu stovek tisíc korun
Například Euro 7 klade nové požadavky i na prachové částice z brzd a na mikroplasty z pneumatik, nové nařízení o vozidlech s ukončenou životností zase vynucuje častější využívání recyklovatelných materiálů. Ceny by zvýšilo i případné přijetí návrhu, který má stanovit minimální podíl nízkouhlíkové oceli a nízkouhlíkového hliníku a vyžadovat evropský původ hliníku v případě veřejných zakázek a veřejné podpory.
Za auta vybavená mnohými asistenčními systémy si tak Evropan bude nadále výrazně připlácet. A to i v případě relativně podobných vozů, které stojí asijské zákazníky až několikanásobně méně. Expert poradenské společnosti EY Petr Knap dává příklad na modelu BYD Seagull, který čínská automobilka prodává Evropanům pod názvem Dolphin Surf. Konkrétně na základní verzi s 30kWh baterií.
Ten se loni v Číně prodával od 174 tisíc korun do 262 tisíc, zatímco v Evropě od 494 tisíc korun do 765 tisíc (v přepočtu dle průměrných měnových kurzů koruny k čínskému jüanu a euru za rok 2025). Obě spodní cenové hranice zahrnují krátkodobé slevové akce, obvykle tedy cena začínala na mírně vyšších částkách).
„Výrazný rozdíl v cenách je způsoben odlišnou DPH, antidumpingovými cly, vyšší marží za distribuci a náklady na splnění evropských bezpečnostních a regulatorních požadavků,“ říká Knap. Příčin, proč je výroba i výsledná cena automobilů v Asii podstatně nižší než v Evropě je ještě více: levnější produkce baterií, nižší mzdy zejména ve Vietnamu a v Indii, objemnější výroba i nižší marže, které generují automobilky na velmi konkurenčním trhu v Číně.
„Bohužel pro evropské i české spotřebitele neočekávám možnost zlevnění vozidel, a to ani dovozem z Asie. Vzhledem ke složité mezinárodní situaci, a zejména obchodním a technickým bariérám jsou tyto automobilové světy odděleny. Evropský regulátor nemá zájem učinit mobilitu mas dostupnější – při jednání s čínskými partnery EU navrhovala stanovení minimálních cen čínských vozidel pro EU,“ připomíná expert poradenské firmy PwC Michal Razim.
Příklad uvádí na modelech Suzuki Swift, Honda City nebo BYD Seal, byť se jejich provedení pro asijské a evropské trhy liší – třeba minimálním počtem airbagů. „Například Suzuki má jiný motor, slabší plechy, méně izolace nebo levnější lakování, pro zákazníka klíčová cena těchto modelů je však v Asii méně než poloviční,“ upozorňuje Razim. Například v Indii je zmíněný Swift k mání v přepočtu od 131 do zhruba dvou set tisíc korun. V bohatším Japonsku, které zároveň klade vyšší nároky na bezpečnost, stojí orientačně od 230 do 312 tisíc. V Česku cena aktuálně začíná na 374 tisících.
Významné rozdíly v cenách lze pozorovat i u vzdáleně srovnatelných modelů Škody. Například Kamiq začíná v Česku na necelém půl milionu, jeho indický bratranec Kushaq je k mání ani ne za polovinu. Zhruba dvojnásobný rozdíl platí i u dvojice Scala - Slavia. První zmíněný v tuzemsku prodávaný model lze pořídit od 460 tisíc.
Čínské elektromobily a tlak na cenu
Za změnu dosavadní praxe lobbují na evropské půdě jak mnohé automobilky, tak národní svazy včetně českého Svazu průmyslu a dopravy. Renault a Stellantis například prosazují zvláštní kategorii malých aut s lehčí regulací. Podle jejich názoru je totiž stávající regulace napsaná tak, že míří především na větší a dražší modely osobních aut. Agentura Reuters uvádí, že tito výrobci cílí na zmírnění požadavků například na boční airbagy, senzory únavy řidiče nebo na varování při opuštění pruhu. Podobná opatření přitom vozy prodražují o tisíce eur.
Zvýšený tlak na nižší ceny aut v Evropě by mohla přinést také zesilující konkurence v podobě expandujících čínských značek. „Ceny elektromobilů se v EU mohou snížit kolem roku 2030 nominálně o deset až dvacet procent. Konkurence čínských značek, a to i těch, které se budou vyrábět v EU, zatlačí ceny dolů. Evropští výrobci však budou mít dlouhodobě nižší ziskovost. Tento trend částečně vidíme už nyní,“ domnívá se Knap.
Evropský trh s osobními automobily zatím letos stagnuje, automobilky na něm za první dva měsíce roku udaly přes 1,6 milionu vozů, meziročně počet registrací klesl o více než procento.