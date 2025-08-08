V Dukovanech začal geologický průzkum pro dva nové jaderné bloky
V Dukovanech v pátek začal geologický průzkum pro dva nové jaderné bloky. Odborníci tam uskuteční okolo 300 vrtů do hloubky až 140 metrů. Pro korejskou společnost KHNP, která získala zakázku na stavbu bloků, průzkum zajišťuje firma ČEZ Energetické produkty a její subdodavatelé. Vrtné soupravy budou na nynějších polích u elektrárny pracovat do konce letoška, nejspíš do poloviny listopadu, řekl novinářům při dnešním zahájení průzkumu Petr Závodský, předseda představenstva společnosti Elektrárna Dukovany II.
„Jsem rád, že necelé dva měsíce po podpisu smlouvy můžeme zahájit první reálné práce v terénu. Považuji za důležité, že od počátku tyto práce provádějí zkušení odborníci ze specializované české dodavatelské společnosti,“ řekl generální ředitel KHNP Ču Ho-wang.
V lokalitě pro nové bloky už byl geologický průzkum udělaný dříve, i kvůli tomu, aby ČEZ mohl získat povolení k jejich umístění. „Průzkum, který začíná dnes, je určený pro konkrétní korejský projekt,“ řekl Závodský. Práce budou prováděné přibližně na 200 hektarech pozemků. „Nejen na té výstavbové ploše, ale děláme je i na ploše zařízení staveniště. Tam ty vrty nejsou tak hluboké, ale děláme je i tam,“ uvedl. Prověřované bude i další území potřebné pro technické zázemí bloků. Získané vzorky se budou vyhodnocovat v laboratoři.
Stavební povolení pro nové bloky by firma ČEZ chtěla mít v roce 2029. První blok by měl být hotový v roce 2036 a druhý pak s ročním odstupem.
Stavba nových jaderných bloků v Česku by měla být největší tuzemskou zakázkou vůbec. Náklady na výstavbu dvou reaktorů v Dukovanech při současných cenách činí 407 miliard korun.
KHNP uzavřela se společností Elektrárna Dukovany II, která má jako investor projekt na starosti, dohodu o stavbě bloků letos v červnu. Rámcový kontrakt zastřešuje dvě smlouvy. První je na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech, druhá na dodávku jaderného paliva.