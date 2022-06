V případě přerušení dodávek plynu budou moci krátkodobě fungovat uhelné elektrárny, uvedl Síkela | E15.cz

Dodávky plynu do České republiky jsou nyní stabilní a bez výpadků. Okolní země ale hlásí pokles dodávek plynu. Nelze proto vyloučit, že se dodávky ruského plynu do ČR omezí nebo úplně přeruší. Vláda v tomto týdnu schválila novelu energetického zákona, která umožní vyhlášení takzvaného předcházení stavu nouze v teplárenství. Umožní ponechat krátkodobě v provozu uhelné elektrárny, které by se jinak kvůli emisím musely odstavovat. Po jednání krizového štábu k situaci v plynárenství to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).