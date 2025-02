Milan Šlapák je nově šéfem rakouské zbrojovky Steyr ARMS. Nastoupil poté, co podnik začala řídit investiční skupina RSBC miliardáře Roberta Schönfelda, kterou předtím Šlapák vedl. Česko touhle akvizicí učinilo další významný krok do světového zbrojního průmyslu a podle představ Milana Šlapáka se u toho nezastaví. Steyr samotný plánuje velký nástup v USA, kde buduje velký tým s cílem získat nové alkvizice.

Před příchodem do RSBC jste působil v koncernu General Electric ještě v době jeho legendární šéfa Jacka Welche. Co z jeho školy jste si vzal s sebou do Steyru?

Jack Welch je pro mě stále obrovskou inspirací. Čeho se držím i nyní, je naprosto transparentní komunikace, pojmenování situací a problémů pravými jmény. Proto jsme hned v prvním měsíci po mém příchodu do Steyru zploštili organizační strukturu, aby umožní řízení jednodušší a rozhodování rychlejší. Zároveň jsme „vytáhli“ produktový management a týmy výzkumu a vývoje z hlubších úrovní organizace tak, aby reportovaly přímo CEO.

Jedním z vašich úkolů v nové roli šéfa Steyru bude expanze na americkém trhu, kde máte tržby ročně kolem deset milionů dolarů. Jak chcete Američany upoutat a jaký je cíl pro příští roky?

Zde bych odcitoval jeden z principů Jacka Welche: „Act globally, manage locally.“ (Jednej globálně, řiď lokálně - pozn. red.) Proto budujeme lokální management, který bude znát požadavky amerického trhu a zároveň si získá důvěru místního trhu. V nejbližších týdnech se k nám připojí silný CEO pro STEYR USA, což bude důležitý krok k posílení naší pozice.

Do poloviny roku chceme mít kompletní obchodní tým, který bude působit v obchodně nejzajímavějších státech USA pro trh menších zbraní. Vzhledem k velikosti tamního trhu je naším cílem se v první fázi zaměřit především na civilní a komerční trh, kde vidíme největší příležitosti. Nicméně do budoucna plánujeme vstup do veřejných tendrů a federálních zakázek. Současně připravujeme nové produkty a jejich upravené verze, které budou specificky přizpůsobené americkým zákazníkům.

Přehodnotili jsme přístup „one size fits all“ (jdna velikost vyhovuje všem - pozn. red.). Odklonili jsme se od myšlenky univerzálního řešení, které sice zjednodušuje produktové portfolio, ale zároveň omezuje možnosti přizpůsobení lokálním specifikům. Požadavky zákazníků se v jednotlivých regionech liší.

Můžete být konkrétní?

Američtí uživatelé mají například jiné preference, pokud jde o materiály, ergonomii i celkové vyvážení zbraně. Drží ji jinak než evropští střelci, což se promítá do tvaru, hran a celkové konstrukce. Je to podobné jako u oblečení – tričko velikosti L v Česku a v USA má jiný střih a rozměry, přestože je formálně stejné.

Plánujete vzhledem k politice současného prezidenta USA Donalda Trumpa rozšíření části výroby za oceánem?

Steyr ARMS má výrobní základnu v Alabamě, což nám poskytuje silné zázemí pro posílení na americkém trhu. Do budoucna plánujeme výrobní kapacity rozšiřovat, a to nikoliv pouze z důvodu rétoriky nové administrativy. Výroba přímo v USA přináší řadu výhod – rychlejší dodávky, lepší dostupnost produktů, menší regulace a administrativní zátěž, a především možnost pružně reagovat na specifické požadavky amerických zákazníků. Aktuálně jsme ve fázi, kdy si definujeme strategii pro náš globální dodavatelský řetězec. Máme také výrobní jednotkou ve Slovinsku. AREX má svou výrobní pobočku v Brazílii.

Půjdete cestou akvizic nebo stavby na zelené louce?

V tuto chvíli se primárně soustředíme na akvizice. Z pohledu RSBC zvažujeme případné budoucí akvizice přímo v USA - vzhledem k tomu, že na místě budujeme silný lokální tým.

Teď probíhají jednání o dalším strategickém přírůstku. Možné dokončení akvizice směřujeme na polovinu roku 2025. Společnost, kterou kupujeme, má velký růstový potenciál a podtrhuje strategii fondu RSBC Defence.

Primárním cílem je rozšířit synergie se STEYR ARMS a společností AREX, která je součástí RSBC fondu od roku 2017. Na obranný průmysl se díváme širší optikou. Nezaměřujeme se pouze na zbraně, ale na celý sektor obrany a související technologie. To nám otevírá mnohem více možností pro budoucí růst a diverzifikaci portfolia.

Jak obtížné je najít takové nové akviziční příležitosti?

Nemám hlubokou osobní zkušenost s tímto trhem, proto se opírám o odborníky, jako je Tim Castagne, který v obranném průmyslu působí téměř tři desetiletí. Nicméně příležitosti existují a vždy budou existovat. Faktem je, že telefony zvoní – majitelé, zejména malých a středních firem a rodinných podniků, si všímají, jakým způsobem postupně budujeme naše portfolio a proč se rozhodujeme právě pro tyto kroky.

Milan Šlapák • Před příchodem do STEYR ARMS působil Milan Šlapák v investiční skupině RSBC na pozici generálního ředitele. • Plných 25 let sbíral zkušenosti na manažerských pozicích v nadnárodní konglomeraci General Electrics (GE), kde začal pracovat ještě během studií na ČVUT v Praze. • Ihned po dokončení vysoké školy se v rámci GE přesunul do Spojených států amerických, kde se věnoval projektům z oblasti digitalizace a optimalizace výroby. • V GE vedl týmy a sbíral, zkušenosti například ve Francii, Itálii nebo Číně. • Řadu let také působil v české pobočce předního světového výrobce leteckých motorů a systémů GE Aviation. Od roku 2019 zde byl ředitelem.

Pro obranný fond jste se rozhodli proto, že vidíte potenciál růstu tohoto odvětví. Jaké jsou ale překážky? Koneckonců platí to i pro Steyr samotný - jak se k vám staví banky?

Banky již výrazně upravily svůj přístup k obrannému průmyslu, reagují na společenskou i politickou poptávku. Podobným vývojem prošel v minulosti například jaderný sektor, kdy fakta nakonec převážila nad ideologií. Aktuální úskalí vidim v rychlosti vydávání exportních povolení za strany úřadů a velké variabilitě lhůt mezi zeměmi.

Mimochodem Česká republika v tomto směru patří mezi nejlepší. Zdejší podpora průmyslu je jasně deklarovaná a funkční. Pokud jde o bankovní sektor, existují dvě roviny. První je financování obranného průmyslu, druhá pak realizace transakcí a bankovních plateb, včetně obchodů s méně tradičními trhy. Přestože regulátor exportní povolení schválí, banky někdy stále váhají s realizací plateb. V této oblasti je tedy ještě prostor pro zlepšení.

Pokud se podíváte na dluh, který má nakumulovaný v obranných rozpočtech Evropa oproti situaci v USA, kde vidíte větší příležitost pro to uplatnit výrobky Steyru?

USA nemají deficit v investicích do obranného průmyslu. Na rozdíl od Evropy dlouhodobě investují do tohoto sektoru více než dvě procenta HDP, a právě to je důvod, proč jsou supervelmocí v obranném průmyslu.

Armády budou zvyšovat počty jak profesionálních vojáků, tak záloh pro případnou mobilizaci. Kromě navyšování počtu příslušníků ozbrojených složek probíhá paralelně modernizace vybavení a řeší se budoucí generace zbraní. Zároveň se v Evropě bohužel zhoršuje vnitřní bezpečnostní situace, a proto se bezpečnostní složky potřebují vybavit moderními a účinnými prostředky pro ochranu měkkých cílů.

Právě v těchto oblastech nabízíme efektivní řešení. Nezapomínejme také na důležitost přípravy a tréninku, kde je nepostradatelná takzvaná tréninková a značkovací munice, kterou vyrábíme ve slovinském AREXu.

Jak dlouho podle vás ještě potrvá obnovená potřeba států věnovat větší úsilí o obranných investic? Neskončí brzy po vyhasnutí konfliktu na Ukrajině?

Vzhledem ke geopolitické situaci si vlády uvědomují nutnost dohnat dlouhodobý deficit investic do obrany. Dlouhodobá rétorika USA, jakožto největšího člena NATO, také začíná dopadat na úrodnou půdu. Jen v České republice je deficit investic za 30 let 1,3 bilionu korun, jelikož cíl dvě procenta HDP do obrany jsme neplnili.

I kdyby se ukončily ihned veškeré konflikty, je nutné doplnit prakticky prázdné sklady a dozbrojit. Některé země mají ve svém DNA expanzní chování a jediný způsob odradit je od útočení je byt silnější. Proto jsem přesvědčen, že investice do obrany budou probíhat dalsich minimálně 15 let.