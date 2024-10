Historicky největší akvizice v USA. Strnad je nejrychleji rostoucím miliardářem posledních let

Těžcí soupeři

Do pozic světově dominantních firem se tuzemské společnosti moc často nedostávají. Ve zbrojařině to je v poslední době ale zjevně trochu jinak. CSG musela v licitování o ceně dost přitlačit. V posledním přihození to bylo sto miliónů dolarů. Ale musela také překonat politický odpor, kdy na počátku roku republikánský senátor J. D. Vance, tehdy předseda senátního výboru pro zahraniční investice, požadoval zákaz prodeje české firmě a označoval ji za politické riziko. Vance je dnes kandidátem na viceprezidenta Donalda Trumpa. Tenkrát vůči CSG vznášel obvinění, že obchodovala s přáteli Vladimira Putina a realizovala podezřelý vývoz zbraní do Ázerbájdžánu. Firma podezření ustála a svou pozici uhájila. Nicméně pokud by se prodej dál natahoval až za volby, v nichž by se stal Trump prezidentem s Vancem po boku, asi by situace byla složitější. Strnad tak na prodávající Vistu výrazně tlačil, aby byl byznys uzavřen do konce října. Aktuálně je transakce představiteli obou stran označována za dohodnutou a schválení valnou hromadou by měla být jen formalita. Snad to tak i bude.

Sto miliard za tři roky

Český zbrojní průmysl má dlouhou tradici začínající už za Rakouska, když se v Plzni zrodila Škoda. V devadesátých letech – po rozpadu velkých koncernů na malé privátní i státní firmy obchodující s materiálem armád Varšavské smlouvy a zápolící s tehdy obvyklými potížemi, včetně politických – se zdálo, že zlatým časům je konec. Ale nyní jsou zpátky a nedá se popřít, že při tom hraje značnou roli válka na Ukrajině. Byť i v tomto případě finanční přízeň přeje připraveným. A je zjevné, že Strnadova CZG měla dobře našlápnuto už z dřívějších časů.

Její stoprocentní vlastník Michal Strnad je ve svých jedenatřiceti nepochybně nejmladší mezi nejbohatšími Čechy. A také jednoznačně nejrychleji rostoucí miliardář v posledních letech. Ještě v roce 2022 oceňoval časopis Forbes jeho majetek na zhruba osmnáct miliard korun. Letos je to už 104 miliardy.

To je úctyhodná akcelerace, i když vezmeme v úvahu, že nezačínal zdaleka z nuly. Byznys zahrnující tehdy už přibližně šedesátku firem mu předal jako pětadvacetiletému mladíkovi jeho otec Jaroslav v roce 2018 a bylo kolem toho hodně spekulací. Jaroslav Strnad byl tehdy pětačtyřicátník, tedy v nejlepších letech, a velkou firmu vybudoval skutečně z nuly. Málokdo tak věřil, že jde do podnikatelské penze zcela dobrovolně.