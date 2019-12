Věřitelé Pilsen Steel v konkurzu vybrali kupce, jméno neuvedli | E15.cz

Vítězná nabídka je podle Brože na celý podnik včetně části zaměstnanců. Jejich počty se upřesní ve smlouvě. Kupec má v příštích dnech předložit připomínky k návrhu kupní smlouvy a specifikovat, jaké zaměstnance chce.

"Věřitelský výbor vybral nejlepší nabídku. Jde o nejvyšší částku, které jsme dosáhli a i komplexně nazíráno považujeme nabídku za nejvýhodnější," uvedl Brož. Dodal, že strany mají zájem podepsat smlouvu co nejdřív, aby se mohl podnik předat brzy. Za úspěch by považoval schválení procedur v lednu. Jednání s vítězem, jehož zástupce v Plzni nebyl, začnou ve čtvrtek.

Jméno kupce Brož nesdělil, zdůvodnil to tím, že kontraktační proces běží a výbor i správce musí obdržet souhlas zajištěného věřitele, tedy dvou ruských bank VEB Kapital a Vněšekonombanky, které firmě půjčovaly proti zástavám majetku. Jejich právní zástupce se ve čtvrtek jednání věřitelského výboru zúčastnil. "Jejich pokyny jsou ve fázi přípravy, kooperují s námi, problémy nejsou. A musíme dotáhnout exaktní znění smlouvy na prodej firmy," řekl Brož.

Předsedkyně podnikových odborů Ivanka Smolková nebyla spokojená. "Vyznělo z toho, že očekávají, že když oznámí, že vítěz chce přebrat jenom část zaměstnanců, tak prostě lidé odejdou sami. A že ti, kteří neodejdou, tak že počkají do 1. ledna 2020, kdy už se na ně nebude vztahovat kolektivní smlouva a budou mít nárok jen odstupné podle zákoníku práce," uvedla. Kupec podle ní převezme desítky, nikoliv stovky zaměstnanců.

"Pochopila jsem, že se nebude jednat o to, aby byla zachráněná pracovní místa. Zřejmě se ani nepočítá s tím, že by se ukončovaly pracovní poměry ještě v tomto roce, tedy podle kolektivní smlouvy (s několikaměsíčním odstupným)," uvedla.

"Je to zcela zaměstnancích, jakou strategii zvolí, jestli budou ukončovat pracovní poměry, nebo budou čekat na to, zda s nimi bude ukončen pracovní poměr. Věříme v konstruktivní přístup všech stran," řekl Brož. Hromadné propouštění by správce projednal s odbory a úřadem práce.

Věřitelé i správce vyzdvihli, že investor je z oboru a je předpoklad obnovy výroby v některých provozech. "Jde o renomovanou firmu s obsáhlou historií a působí na nás dobře," uvedl správce. Informace o strategickém investorovi dostali vedoucí provozů, kteří je předají zaměstnancům. "Řekli nám, že máme čekat. Příští týden má přijet nový majitel. Odstupné nenabídli," řekl vedoucí jednoho z provozů. Vedoucí nákupu Petr Pešík nechápe čtvrteční rozhodnutí jako konec firmy. "Perspektiva tady ještě je. Kupec se mi líbí," dodal.

Zaměstnanci dostali naposledy zhruba 60 procent srpnové výplaty. Prodává se a expeduje likvidní nezajištěný majetek, který nemůže ohrozit znovuobnovení provozu.

Do insolvenčního řízení, které začalo 19. června, se přihlásilo 87 věřitelů, kterým podnik údajně dluží 9,4 miliardy korun. Insolvenční správce tehdy popřel asi 7,8 miliardy Kč včetně pohledávek tří největších věřitelů - ruských bank Vněšekonombanka, VEB Kapital a Mezinárodní investiční banky. Ruské banky přihlásily u soudu miliardové pohledávky za Pilsen Steel, ale správce uznal jen malou část. O zbytek se soudí v incidenčních sporech. Ani jedna nemá zástupce ve věřitelském výboru, v němž je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení a Plzeňská teplárenská. Zajištěného majetku firmy je většina.