Volkswagen zvažuje omezení výroby Passatu. V prospěch Superbu | E15.cz

Po plánovaném odchodu z amerického trhu by klasický model automobilky Volkswagen, Passat, mohl postihnout další odchod. Jak informoval oborový server Automotive News Europe, německá automobilka by v Evropě mohla v nabídce ponechat jen variantu kombi. To vše kvůli tomu, že Passat se nyní přetahuje o zákazníky s koncernovou Škodou Superb.

Aktuálně se připravuje nová generace Volkswagenu Passat, představit se má v roce 2023. Její vývoj dostala na starosti Škoda, když se původně plánovalo, že se výroba Passatu přesune do Kvasin. To se sice změnilo, po zrušených plánech na výstavbu nové továrny v Turecku se výroba nového Passatu nakonec přesune do Bratislavy, kde spolu s ní bude vznikat i příští generace Superbu. Mladoboleslavská automobilka ale vůz pro německou matku nadále vyvíjí.

A právě úspěchy Superbu v posledních letech silně ovlivňují budoucí plány VW Group v tomto segmentu. Vedení koncernu by totiž nerado, aby si oba modely takzvaně lezly do zelí. Objevují se proto zprávy, že hlavním úkolem vývojářů bude oba automobily dostatečně odlišit. Passat se má více zaměřit na západoevropské trhy, což by mohlo znamenat další přiblížení prémiovým modelům, zatímco Superb by byl spíše řešením pro střední a východní Evropu, tedy spíše dostupnější alternativa, jakou v minulých generacích býval.

Celý článek najdete na Auto.cz>>>