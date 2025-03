Tak Evropská komise má Akční plán pro automobilový průmysl, který kromě změn v pokutování za emise je jen opakovaným cvičením z Green dealu. Automobilky jako na smilování čekaly na osvobození od pokut, které by letos platily, protože emise vyrobených aut takřka všech značek překračovaly normu EURO 7. Neprodávají totiž tolik elektromobilů, aby to dostatečně snížilo průměrnou hodnotu emisí na jedno vozidlo. Mluvilo se o miliardách eur v době, kdy klíčový evropský průmysl sotva drží nos nad vodou.

Nová pravidla budou počítat emise jako průměr za tři roky, a nikoli za každý rok zvlášť, jak platilo dosud. Česko sice preferovalo pět let, ale to už se zdálo bruselským moc velký ústupek od zelené budoucnosti. A o zrušení konce spalovacích motorů ani pomyslet.

Ale aby to byl pořádný Akční plán, a nejen sleva z pokuty, obsahuje dokument další plány, které nás mají dovést ke světlým zítřkům. Úředníci tak doporučují a podpoří inovace, což je opravdu překvapující, co by šéfa BMW nenapadlo.

Podle eurokomisaře pro dopravu Apostola Tzitzikostase zásadní přelom v konkurenceschopnosti evropských automobilek přinese rozvoj autonomního řízení. Auta jezdící bez řidiče mají už nějaký čas USA a Čína, takže budeme zase dohánět a předhánět jako se samotnou elektromobilitou. Jak pravil eurokomisař, naší možností je získání leadershipu v autonomním řízení. O tom, že automobilky v Americe i Číně jsou v softwarech nejen pro automobily daleko před námi a dopadne to jako vždycky, nicméně nic nedodal.

Dalším impulsem pro automobilky má být evropské investice do dodavatelského řetězce a výroby autobaterií, abychom nemuseli dovážet z Číny. To má jen malou chybičku. Výroba baterií je extrémně náročná na spotřebu energie, která je v Evropě prostě drahá, a tak to s tou konkurenceschopností evropských baterií nebude bůhvíjaké.

A kromě toho máme s evropskými baterkami docela čerstvou zkušenost, když hvězdný projekt Northvolt postavil gigafactory v severním Švédsku v roce 2021 a měl velké plány stavět v Polsku, Německu i Kanadě. Dva největší investoři byli zcela renomovaní. Volkswagen a Goldman Sachs si věřili, zvláště když se podařilo zinkasovat i nemalou podporu z evropských peněz. A loni už firma žádala o ochranu před bankrotem.

Dalším procesem, který má zvednout automobilky, je podpora pracovníků, sledování trendů zaměstnanosti a podpora odborné přípravy v odvětví. Také objevné. Poslední bod je vysloveně aktuální v době celních válek a spočívá v ochraně evropských výrobců před konkurencí ze zemí mimo EU. V praxi jde o už ohlášená cla na čínská auta.

Takže jedeme v hezky zajetých zelených kolejích velkých úřednických plánů a mizivých výsledků. A momentálně se vyjednává obdobný Akční plán pro hutnictí.