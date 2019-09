Výroba izraelských radarů v Česku je ohrožena. Firma Strnadových nemá platnou smlouvu | E15.cz

„Společnost Retia v tuto chvíli nemá platnou smlouvu s izraelskou Elta Systems a podíl českého průmyslu není dle nám dostupných informací v současnosti zajištěn,“ řekl mluvčí pardubického výrobce radarových systémů Andrej Čírtek.

Hlavně Retia se měla na zakázce za téměř šest miliard korun podílet. Strnad ji koupil na jaře 2016, kdy se Izraelci o dodávku radarů ucházeli. Koncem roku pak ministerstvo po posouzení 360 ekonomicko-technických ukazatelů vyhodnotilo jejich nabídku jako nejvýhodnější. Na subdodávkách měly profitovat i Eldis, která také patří Strnadovi, nebo státní Vojenský technický ústav.

„Co je nám známo, Elta Systems neuzavřela kvůli průmyslové spolupráci kontrakt s žádnou českou firmou. Domníváme se, že tady jde o zájmy celého českého průmyslu,“ dodal Čirtek.

Mluvčí ministerstva Jan Pejšek připomněl, že zástupci Elta Systems v průběhu vyjednávání písemně deklarovali, že 30 procent hodnoty zakázky zadají českému obrannému průmyslu. „Předpokládáme, že tento závazek naplní,“ uvedl.

Připomněl, že výběr konkrétních českých partnerů je primárně věcí dodavatele radarů. „To ale neznamená, že situaci neřešíme. I na základě informací od společnosti Retia žádáme po izraelské straně sdělení, v jaké konkrétní fázi jsou vyjednávání o zapojení českého průmyslu do projektu,“ dodal Pejšek.

Ještě před týdnem úřad Lubomíra Metnara (ANO) ujišťoval, že uzavření smlouvy na radary už téměř nic nebrání. Nákupčí čekali jen na odborný posudek o ceně, který měli dostat nejpozději do konce měsíce.

O nutnosti investice do moderních 3D radiolokátorů pro sledování vzdušného prostoru ve výškách od 100 do tří tisíc metrů hovoří armáda už řadu let. Nahradit mají zastaralá zařízení ještě z bývalého Sovětského svazu, které už několikanásobně překročila svoji životnost. V provozuschopném stavu je udržuje právě pardubická Retia.